"كنت مستغلسك"... أمير كرارة يحكي موقفا حدث له مع سليمان عيد .. فيديو

"كل ما اكلمه ميردش" أمير كرارة يحكى ما حدث عندما تقابل مع سليمان عيد فى الطائرة

حل الفنان الكبير صلاح عبد الله والفنان الكوميدى سليمان عيد ، ضيوفًا في برنامج "سهرانين".



و سرد أمير كرارة موقفا حدث له عندما التقى بالفنان سليمان عيد فى الطائرة عند سفر لأحد الأماكن، و ذهب إليه ليلقي عليه التحية،ولكنه اندهش من رد فعل الفنان سليمان عيد، و عدم مقابلته بحرارة كما فعل معه .

وأضاف أمير كرارة، بأنه عندما وصل إلى المطار تقابل مع الفنان احمد السقا، و كان كلما يتحدث مع الفنان سليمان عيد يشعر بأنه لا يريد التحدث معه .

و تابع أمير كرارة: “رحت الكرافان سليمان عيد دخل كل ما اتكلم معاه الاقيه مبيردش و بعدين الدنيا فكت شوية و لقيته بيقولى عايزة اعترفلك بحاجة اصل انت لما ركبت الطيارة كنت مستغلسك اوى".