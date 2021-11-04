صلاح عبد الله: قلت لزوجتي "بدل النعمتين بقى عندنا ثلاث نعم".. فيديو

صلاح عبد الله يستعيد ذكرياته

حل الفنانان صلاح عبد الله وسليمان عيد ضيفين فى برنامج “سهرانين “المذاع على قناة "اون" .



وعرض الفنان أمير كرارة صورة للفنان صلاح عبد الله تجمعه بأبنائه و أحفاده.

وعلق صلاح عبد الله على الصورة قائلا: " ثلاث بنات و حفيدة و حفيد ، دنيا جابتلى الحفيدة كرمة، و شروق جابتلى الحفيد مراد و جنى آخر العنقود رايحة ثانية ثانوى تمت ١٦ سنة ".

و من جانبه داعب الفنان سليمان عيد الفنان صلاح عبد الله معقبا على الصورة " انت ده اللى قاعد لابس اخضر ".

وأضاف صلاح عبد الله أنه شعر بالسعادة عندما أخبرته زوجته عندما عادت إلى البيت بعد زيارة الطبيب بأنها سوف تنجب فتاة للمرة الثالثة.



وتابع قائلا: "قلتلها مالك ولقيت عينيها مرغرغة قلتلها قالك بنت، يعنى بدل النعمة بقوا ثلاث نعم ".