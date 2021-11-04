البرهان وبلينكن يؤكدان ضرورة إكمال المسار الديمقراطي في السودان

تلقى القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحثا خلاله الأوضاع في السودان.

وأكد الطرفان خلال الاتصال ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وضرورة إكمال هياكل الحكومة السودانية الانتقالية.

وتعهد البرهان خلال اتصاله مع بلينكن بالحفاظ على سلاسة التحول الديمقراطي في السودان وإكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على الأمن.

وأفاد التلفزيون السوداني الرسمي، في وقت سابق من اليوم، بأن القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمر بإطلاق سراح 4 وزراء من الحكومة السودانية المنحلة.

ونقل التلفزيون السوداني عن البرهان قراره المتعلق بـ "إطلاق سراح 4 من الوزراء في الحكومة".

وبحسب التلفزيون السوداني فإن الوزراء المفرج عنهم هم، وزير الاتصالات والتحول الرقمي، هاشم حسب الرسول ووزير التجارة على جدو، ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول الأمير، ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم.