قبل قمة الزمالك والأهلى..الحبس سنة وغرامة 3 آلاف جنيه عقوبة التعصب الكروى

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية اليوم لمشاهدة مباراة القمة بين قطبى الكرة المصرية الزمالك و الأهلى، حيث تقام المباراة بحضور جماهيرى لأول مرة منذ فترة طويلة ، حيث تم الإتفاق على حضور 1000 مشجع لكل فريق في جميع مباريات الدورى المصرى.

وواجه قانون الرياضة ظاهرة التعصب الكروى داخل الملاعب بين الجماهير من خلال عقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة 3 الاف جنيه.

ونصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 علي أن مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

عقوبة التعصب الكروى

نصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.

عقوبة التحريض على الشغب بين الجماهير

وطبقا لـ قانون الرياضة تكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألاف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.

ونصت المادة 92 من قانون الرياضة علي أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.