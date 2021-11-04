سليمان عيد يسرد أحداثا عن حياته الشخصية لأول مرة.. فيديو

قال الفنان سليمان عيد إن أبناءه يشبهونه كثيرا فى خفة الظل والكوميديا قائلا: "بنتى دمها خفيف أصلا و ابنى خريج بكالوريوس تجارة و بيغنى".

وأضاف سليمان عيد خلال حوارة ببرنامج "سهرانين" تقدي الفنان "أمير كرارة" على قناة" ON": "وأنا و مراتى فى شهر العسل فى امبابة كان امنيتنا يكون عندنا ولد و بنت وقلتلها الولد يبقي اسمه عبد الرحمن بحرف العين زيك والبنت سين زيي سلمى".

وتابع قائلا: "كل حاجة طلبتها من ربنا حصلت".

وأوضح "أول فلوس جاتلى من الشغل و انا فى امبابة مجبتش عربية و لا نقلت الشقة لكن اشتركت لأولادى فى النادى بعدها ابنى بقي بطل سباحة و بنتى بطلة كاراتيه".





و أردف " حد كان بيتريق عليا وقتها ويقولى يعنى مش معاك عربية ولا شقة ورايح تشترك فى نادى التوفيقية للتنس".



و تحدث قائلا: "لما حد بيقابل ابنى و يتصل بيا يقولى انت ربيت كويس دى بالنسبة لي جملة كبيرة اوى ".