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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باط مايان السيد يثير الجدل.. والفنانة ترد بكلمات مؤثرة

مايان السيد
مايان السيد

تصدرت الفنانة مايان السيد محركات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور لها والتي ظهرت خلالها في وضعية تصوير واحدة وهو ما انتقده المتابعون والذين زعموا انها تتعمد رفع ذراعيها في كل صورة وفي جميع المناسبات حيث دشن المتابعون هاشتاج تحت عنوان باط مايان السيد .

 

ويرصد صدى البلد في التقرير التالي أزمة مايان السيد الأخيرة من البداية للنهاية. 

 

بداية أزمة باط مايان السيد

تعرضت الفنانة مايان السيد لهجوم شديد بعد تداول صورة لها عبر السوشيال ميديا، الأمر الذي دفعها للرد على المتنمرين، وقالت مايان السيد من خلال حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا :"أنا حرة، أرفع دراعي انزل دراعي، أنا حرة. مليش دعوة بعقدكم، ومليش دعوة بتريقتكم، ومليش دعوة بتفكيركم الجنسي بباطي ربنا يشفي. كان لازم أرد".

 

مايان السيد ترد 

نشرت الفنانة مايان السيد تعليقا جديدا عبر خاصية ستوري انستجرام، ردت من خلالها على حالة الهجوم التي تعرضت لها مؤخرا بسبب صورها التي تبرز الابط. 

وكتبت مايان السيد في تعليقها: «أول مرة أحس بكمية التنمر والترقية والإهانة دي في حياتي المتنمر بيكون فاكر أنه بيهزر وبيضحك لكن أنت بتجرح مشاعر حد وبتضايقه حتى لو أنا مشهورة (بابلك فيجر) مش من حقك تهيني وتضايقني وتتنمر عليا مش معناه كده خالص ومش المفروض أسكت أبدًا».

وتابعت مايان السيد، قائلة: «مش هخلي الموضوع يضايقني ولا المتنمرين يأثروا عليّا والموضوع بالنسبة ليّا خلص».

 

أحدث أعمال مايان السيد

يذكر أن شاركت مايان السيد، مؤخراً في مسلسل “لعبة نيوتن”، والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2021.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.

وكان المخرج تامر محسن، أعلن أن مسلسل لعبة نيوتن سيكون آخر عمل درامي له مكون من 30 حلقة، لاستكمال حلمه القديم الخاص بتقديم  حلقات الـMini Series (سلسلات قصيرة).

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