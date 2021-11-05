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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اتبسطت بتعليقاتكم.. حماقي يشكر جمهوره على رسائل التهنئة بعيد ميلاده

صدى البلد

وجه الفنان محمد حماقي الشكر لجمهوره ومتابعيه على رسائل التهنئة بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب: “شكراً لكل اللي هنوني في عيد ميلادي؛ اتبسطت جداً برسايلكم وتعليقاتكم ♥️”.
 

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واحتفل النجم محمد حماقى بعيد ميلاده ٤٦ والذى يعد واحد من أهم وأبرز النجوم على الساحة الغنائية فى الوطن العربى.

 

بدأ حماقي مشواره الغنائي في عام 1997م حيث قام بالاشتراك في ألبوم غنائي تحت عنوان “لقاء النجوم 3" وقدم أول أغانيه الحلو يحب الحنية".

 

شارك أيضا في تلك الفترة في "الكورال" وراء الفنان محمد هنيدي في أغنيات فيلميه "صعيدي في الجامعة الأمريكية" 1998 و"همام في أمستردام" 1999، وكذلك في أغنية "آه يا واد يا إسكندراني" للفنان مصطفى قمر.

 

وفي عام 2000م شارك حماقي" في أوبريت “

القدس هترجع لنا" والذي ساهم في معرفة الجمهور به، ثم أصدر ألبومه الغنائي الأول عام 2003 بعنوان “خلينا نعيش" بعد أن قدمو الموزع الموسيقي “طارق مدكور للمنتج الفني “نصيف قزمان صاحب شركة صوت الدلتا للإنتاج الفني والذي تحمس له كثيرا، وحقق ذلك الألبوم نجاحا.

 

وفى شهر اكتوبر الماضى حقق البوم “يا فاتنى” نجاحا كبيرا فور طرحه عبر المنصات الموسيقى ومازال يحقق نسب استماعات عالية ويتصدر التريند فى أنحاء الوطن العربى .

 

ويضم الألبوم ١٧ أغنية من أبرازهم “يا فاتنى،لو هتسيب، مقدرتش أنسى، عرض مستمر، تك ،زيها مين”.

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