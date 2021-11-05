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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالطرق الطبيعية ..علاج طنين الأذن المزمن

طنين الاذن
طنين الاذن

طنين الأذن من أكثر الأشياء التي يمكن أن يعاني منها شخص والتي تسبب التوتر دائما .

وقد كان  الوخز بالإبر في الطب الصيني التقليدي علاج لعديد من الحالات الطبية ، بما في ذلك علاج طنين الأذن المزمن.

يُزعم أن الوخز بالإبر يعيد تدفق طاقة الحياة في الجسم ، ويسمى "تشي" ، وبذلك يحسن الصحة.

خلصت مراجعة أجريت عام 2012 في  الطب البديل والتكميلي BMC ،  والتي تضمنت تسع تجارب معشاة ذات شواهد ، إلى أن حجم ونوعية الدراسات "لم تكن كافية لاستخلاص استنتاجات نهائية". كانت جودة الدراسات سيئة بشكل عام.

أجريت مراجعة عام 2015 في  الأرشيف الأوروبي لطب الأنف والأذن والحنجرة مقارنة بين الدراسات باللغتين الصينية والإنجليزية حول هذا الموضوع. أفاد الباحثون أن جميع الدراسات الصينية تقريبًا أبلغت عن تحسن في أعراض طنين الأذن ، في حين أن جميع الدراسات الإنجليزية تقريبًا لم تفعل ذلك. لوحظت التحيزات والعيوب في العديد من الدراسات ، وخاصة الدراسات الصينية.

في النهاية ، كتب الباحثون أن الوخز بالإبر "قد يقدم فائدة ذاتية للبعض" ، مما يشير إلى أن الفائدة قد تكون مدركة أكثر من كونها حقيقية.

وبالرغم من ذلك لا يوجد دليل مقنع على أن الوخز بالإبر يمكن أن يساعد في علاج طنين الأذن.

نظرًا لأن النتائج يمكن أن تختلف من شخص لآخر ، يقترح بعض الباحثين أن الفائدة ، إن وجدت ، قد تكون ذاتية.


أسرع علاج لطنين الأذن

يساعد معدن الزنك الأساسي في نقل الإشارات العصبية إلى الدماغ ، بما في ذلك تلك التي تشارك في السمع. يعتقد بعض العلماء أن نقص الزنك يمكن أن يتداخل مع تلك الإشارات ويساهم في حدوث طنين الأذن. هناك جدل حول ما إذا كان هذا صحيحًا.

أفادت دراسة أجريت عام 2015 في المجلة الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة عن انخفاض مستويات الزنك لدى 100 من كبار السن المصابين بطنين الأذن. 8 النتائج ، رغم أنها مثيرة للاهتمام ، كانت محدودة بسبب حقيقة أن نقص الزنك شائع في الولايات المتحدة ، حيث يؤثر على 35 ٪ إلى 45 ٪ من كبار السن. 9

ومع ذلك ، تشير بعض الدراسات إلى أن مكملات الزنك قد تكون مفيدة. أفادت دراسة أجريت عام 2013 في طب الأذن وطب الأعصاب أن 5٪ من المشاركين الذين تناولوا مكمل الزنك أفادوا بتحسن شخصي في أعراض طنين الأذن ، مقارنة بـ 2٪ ممن عولجوا بدواء وهمي.. ومع ذلك ، لم يكن الاختلاف ذا دلالة إحصائية.

 

كما أكدت الأبحاث لا يوجد علاج لطنين الأذن ، ولكن هناك عدة خيارات علاجية ، منها:

العلاجات السلوكية: يمكن أن يسبب طنين الأذن الاكتئاب والقلق والغضب. قد يجد المرضى أدوات التحكم في السلوك مفيدة لتقليل استجابتهم العاطفية السلبية للحالة.
العافية العامة: تؤثر صحتك العامة وسلامتك على شدة طنين الأذن. يمكن أن يساعد تحسين النظام الغذائي والتمارين البدنية والنشاط الاجتماعي والهوايات وتقليل التوتر في إدارة طنين الأذن. بعض الناس يجربون العلاجات الطبيعية لطنين الأذن .
أجهزة السمع: ترتبط غالبية أعراض طنين الأذن بفقدان السمع. يستفيد بعض المرضى من المعينات السمعية .
العلاجات الصوتية: قد يجد المرضى الراحة باستخدام الضوضاء الخارجية والأصوات لمقاومة إدراكهم والاستجابة لطنين الأذن.

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