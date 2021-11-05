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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم

حيرة فى ثلاثي الهجوم.. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام الزمالك بالقمة 123

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة أمام نادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة.

ويخوض الأهلي مباراة القمة أمام نادي الزمالك، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري المصري .

وسادت حالة من الحيرة لدي موسيماني خلال الساعات القليلة الماضية حول طريقة اللعب التي سيخوض بها المواجهة، وفاضل موسيماني بين اللعب بطريقة 3-4-3 التي طبقها أمام الإسماعيلي أو العودة للشكل التقليدي وهو 4-2-3-1.

واستقر موسيماني بنسية تقترب من 90% على الشكل الذي سيخوض به مواجهة القمة.

وسيبدأ موسيماني بثلاثي هجومي مكون من محمد شريف، بيرسي تاو ومحمد مجدي "أفشة"، حيث سيتناوبون على تغيير المراكز ما بين الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم وصانع اللعب.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي لقاء القمة بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: حمدي فتحي وبدر بانون وأيمن أشرف.

خط الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج وعلي معلول.

خط الهجوم: محمد شريف وبيرسي تاو ومحمد مجدي "أفشة".

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