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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصة حقيقية.. عصام فارس يكشف لـ صدى البلد تفاصيل مسلسله مع آن هاثاواي وجاريد ليتو

عصام فارس في صدى
عصام فارس في صدى البلد

قال الممثل المصري العالمي عصام فارس Essam Ferris، إنه انتهى من تصوير حلقة ضمن أحداث مسلسل WeCrashed، ومن المقرر أن يعرض على منصة آبل تي في العام المقبل. 

وكشف عصام فارس Essam Ferris في تصريحات خاصة لصدى البلد، تفاصيل حلقته التي ستعرض ضمن 8 حلقات يشملها المسلسل والشخصية التي يقدمها. 

وأوضح الممثل العالمي إن WeCrashed يستعرض قصة صعود وهبوط واحدة من أكبر الشركات العالمية وهي WeWork التي اشتهرت بامتلاك مباني وتأجير مكاتبها على مستوى العالم. 

آن هاثاواي 

تعرضت الشركة لخسارة كبيرة وهبوط وإفلاس بعدما كان رأس مالها 46 مليار دولار، ويمتلكها آدم نيومان الذي يقوم بدوره في العمل جاريد ليتو. 

يلعب عصام فارس Essam Ferris دور الملياردير الإماراتي خلدون خليفة المبارك، الذي يحضر إلى نيويورك لمقابلة آدم نيومان ويدور بينهما حوار وخلاف كبير بحسب تصريحاته لصدى البلد. 

يشارك نجوم الأوسكار جاريد ليتو في دور آدم نيومان مؤسس الشركة، فيما تلعب آن هاثاواي شخصية ريبيكا نيومان زوجته، ويضم العمل أسماء كبيرة من النجوم منهم أمريكا فيرارا، و أو ت فاجبينل وغيرهم. 

خلدون خليفة المبارك 

وكان عصام فارس قد صور المشاهد النهائية من في المسلسل في مدينة نيويورك وتم اختياره لهذا الدور من بين ٢٥٠ ممثلا منهم من أصل إسبانى.

مشوار عصام فارس

وكان قد تحدث الممثل العالمي عصام فارس، عن مشواره التمثيلي في هوليوود، ومشاركته في تجارب آداء مؤخرا في أدوار تابعة لشركتي مارفل وديزني.

ووصف عصام فارس في ندوة بموقع صدى البلد، وضع تجارب الآداء في أمريكا، وأنا الشركات الكبيرة تختار بدقة شديدة وبعد تجربة والتأكد من إجادته للدور.

جاريد ليتو 

وأكد عصام فارس على أنه يرغب في التمثيل في بلده وأمريكا في نفس الوقت، قائلا:" أنا مفتقد وجودي في مصراللي اتحرمت منها 10سنين".

وأضاف:" قررت أثناء وجودي هنا أشتغل في الحاجة اللي فاهمها وهي التمثيل.. مارفل فرصة مش بتيجي بسهولة.. والاختيار بيعتمد على اقتناعهم بتجارب الآداء والأدوار السابقة".

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وأوضح عصام فارس لـ صدى البلد، أنه يمثل مصر في أمريكا، وصورة بلده مهمة بالنسبة له، مشيرا إلى أن العديد ممن يقابلهم هناك يعبرون له عن رغبتهم في زيارة مصر والأهرامات منذ صغرهم.

عصام فارس Essam Ferris WeCrashed آن هاثاواي جاريد ليتو

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