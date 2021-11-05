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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة في مركز وحيد.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي بـ القمة 123

نادي الزمالك
نادي الزمالك

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة أمام الأهلي، مساء اليوم الجمعة.

ويخوض الزمالك مباراة القمة أمام النادي الأهلي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

ولا يفكر كارتيرون في إجراء تعديلات كبيرة في تشكيل الفريق، وسيعتمد على التشكيل المعتاد مع وجود خلاف واحد حول مركز رأس الحربة في الفريق.

ويفاضل المدرب الفرنسي بين عمر السعيد وسيف الدين الجزيري لمركز رأس الحربة، وهو الأمر الذي سيحسمه خلال المحاضرة الأخيرة قبل المباراة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة القمة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد.

ثلاثي ما قبل رأس الحربة: يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد أو سيف الدين الجزيري.

باتريس كارتيرون بنادي الزمالك الأهلى الدوري عمر السعيد سيف الدين الجزيري

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