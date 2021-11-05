الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق

تشهد الأحوال الجوية، الطقس غدا السبت، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، يبقى الطقس غدا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، تبقى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق تصل لحد الضباب أحيانا في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية.

ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 19

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 234

شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 18

جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 21