الإعلان عن البرنامج التدريبى لأطباء المستشفيات الجامعية المصرية بباريس

التعليم العالي:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.أشرف العزازي رئيس قطاع الشون الثقافية والبعثات، حول بدء الإعلان عن البرنامج التدريبي لأطباء مستشفيات الجامعات المصرية فى مجال زراعة وجراحة الكبد بباريس، طبقاً للإتفاقية الموقعة مع إدارة مستشفيات باريس بفرنسا، ووفقاً لشروط قانون البعثات رقم 149 لسنة 2020.

وأفاد التقرير بأن التخصصات المتاحة للبرنامج التدريبي في مجالات (زراعة الكبد- جراحات الجهاز الهضمى والكبد - أمراض الكبد والجهاز الهضمى).

وأوضح التقرير أن أنواع التدريب تتمثل في الآتي :

- تدريب مساعد Stragiaire associe، والذى يتسلم فيه المتدرب عمله بالقسم المقبول به لمدة 6 أشهر، ويحق له التعامل مع المرضى ويكون له مهام محددة ، ويشترط للقبول بهذا النوع من التدريب التقدم من خلال موقع إدارة المستشفيات، واستكمال الملف وعمل طلب التحاق قبل الخامس عشر من يناير 2022 على أن يكون البدء بالعمل إذا تم الاختيار فى نوفمبر من نفس العام ( www.cmhp.fr).

- متدرب مراقب Stage observation ومدته شهرين فقط بحد أقصى ثلاثة متدربين فى السنة.

- متدرب باحث فى الأبحاث السريرية Stage de medicine de recherché Clinique ومدة التدريب عامين حسب المشروع البحثى.

وأشار التقرير إلى أن التدريب سيكون بمركز الكبد والقنوات المرارية بمستشفى بول بروس باريس Centre hepato-biliaire, Paul Brousse Hospital .

وأضاف التقرير أن آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، من خلال تقديم الدارسين ملفاتهم للإدارة المركزية للبعثات بالعنوان الكائن ( 7 شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا ـ حى السفارات ـ مدينة نصر ـ القاهرة ـ الدور الرابع ) لفحصها، والتأكد من إستيفاء كافة الشروط.

وللتعرف على المزيد من التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة للتدريب يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني التالى: https://cdm.edu.eg/cdm/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%89-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%85/

يذكر أن البعثات تتحمل نفقات الدارسين المقبولين فى التدريب ، والتى تشمل (إقامة المتدرب وتذاكر الطيران ذهاب وعودة والتأمين الصحى) بشرط أن يكون تقدم بملفه مسبقًا للبعثات لفحصه وترشيحه للبرنامج التدريبى، وفى حالة عدم تقدم الدارس عن غير طريق البعثات فلا تتحمل البعثات أية نفقات.