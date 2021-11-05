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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة القمة

كارتيرون يحدد برنامج الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

باتريس كارتيرون المدير
باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك

حدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامج الفريق اليوم، استعدادا لمباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وتقرر تناول اللاعبين لوجبة الغداء في الثالثة عصرا، على أن يخضع لاعبو الفريق لإطالات في فندق الإقامة على مجموعتين، وستؤدي المجموعة الأولى تدريبات الإطالات في الرابعة عصرا، في حين ستؤدي المجموعة الثانية تدريباتها في الرابعة و20 دقيقة.

 

وقرر الفرنسي كارتيرون إلقاء محاضرة فنية بالفيديو على لاعبي الفريق في الخامسة و10 دقائق مساء اليوم لشرح بعض الأمور الفنية قبل التحرك لملعب المباراة في الخامسة والنصف مساءً.

ويخوض الزمالك مباراة القمة بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد 
خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة  - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد
خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور  - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - يوسف أوباما 
خط الهجوم:  سيف الدين الجزيري - عمر السعيد

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