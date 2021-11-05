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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عاملين صعقا بالكهرباء في القليوبية

جثة
جثة

شهدت مدينة بنها حادثا مأساويا حيث لقي عاملان مصرعهما صعقا بالكهرباء سقط عليهما سلك كهرباء أثناء العمل في أحد الأبراج بمنطقة سعد مركز شرطة بنها.


تلقى محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها  يفيد تلقيه بلاغا بوفاة عاملين صعقا بالكهرباء أثناء رفع كمية من الرمال في أحد الأبراج بمنطقة كفر سعد دائرة المركز، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفيين كانا يعملان في رفع نقلة رمل في أحد الأبراج بمنطقة كفر سعد مركز شرطة بنها فوقع سلك كهرباء عليهما ما أدى إلى صعقهما وتوفيا في الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية بنها محافظة القليوبية مدينة بنها النيابة العامة

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