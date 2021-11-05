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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء تطرح روشتة عاجلة للمواطنين لتجنب الآثار الجانبية للقاحات والأدوية

هيئة الدواء
هيئة الدواء

 نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من الإرشادات الهامة للمواطنين لتجنب  الآثار الجانبية التي يتعرضوا لها نتيجة الحصول على اللقاحات والأدوية المختلفة  وذلك في إطار دورها التوعوي فيما يخص كل ما يتعلق بالدواء 

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وأكدت هيئة الدواء المصرية   ، توفير سلامة الأدوية واللقاحات باستمرار،  حيث يشمل تقييم التقارير حول الآثار الجانبية المشتبه بها  . 

وأوضحت هيئة الدواء المصرية  إن تجنب الآثار الجانبية للقاحات والأدوية يتمثل في عدة امور أبرزها : - 

  • عدم استخدام الأدوية الوصفية دون وصف الطبيب
  • الإلتزام بالإرشادات الطبية المذكورة في النشرة الدوائية لتخفيف الأعراض
  • بادر بالإبلاغ عن الأثار العكسية للقاحات والأدوية

وناشدت هيئة الدواء المصرية  المواطنين قائلة : حال  تم تطعيمك مؤخرًا وتشك في وجود أثر جانبي؛ فلا تتأخر في الإبلاغ.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية  أن كل تقرير يحدث فرقاً ويساعدنا في تحديد الآثار الجانبية الجديدة والحصول على مزيد من المعلومات حول الآثار المعروفة، و أنه يتم  الإبلاغ عن  الآثار العكسية للأدوية واللقاحات عن طريق:
الموقع الإلكتروني:  www.edaegypt.gov.eg.
الإيميل: [email protected]
الخط الساخن ل #هيئة_الدواء_المصرية :15301  
#ReportSideEffects #MedSafetyWeek

بروتوكول تعاون بين الدواء المصرية والقومية للبريد لتعزيز الاستفادة من خدمات الهيئتين


شهد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية  والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية للبريد، والذي يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات المقدمة من الهيئتين.

وقع البروتوكول الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والأستاذ عبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق البريدية.

ويشمل البروتوكول تطوير منظومة الفحص والمعاينة الفنية للشحنات الطبية الواردة من الخارج عبر البريد المصري، وكذلك توزيع المواد الدعائية الخاصة بهيئة الدواء المصرية على عملاء البريد المصري عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف نشر التوعية الدوائية وأهميتها.

وأكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص هيئة الدواء على التعاون المشترك مع الجهات الحكومية المختلفة وضرورة تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة تهدف إلى التيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات المقدمة من الهيئتين في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تيسير حصول المواطنين على الخدمات، مع حرص الهيئة على زيادة نشر التوعية الدوائية بين الجمهور من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين واستكمالا لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية التي يقدمها للعملاء بما يضمن تقديم خدمات متميزة لهم، مشيرًا الى أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية عبر المنظومة الجديدة سيساهم في توافر مستحضرات ومستلزمات طبية آمنة وفعالة ومطابقة لمتطلبات السوق المصري.

هيئة الدواء الآثار العكسية الطبيب اللقاحات القومية للبريد

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