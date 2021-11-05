بـ مكياج صاخب.. بوسي تستعرض جمالها في أحدث إطلالة

شاركت المطربة بوسي، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.



وتألقت بوسي بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا منقوشا بالوان مبهجة، مما زاد من جاذبيتها، كما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية والبسيطة المتناسقة مع ملابسها.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي على تسريحة مميزة ووضعت ماكياج صاخب كشف عن جمال ملامحها، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومحبيها عبر السوشيال ميديا.



وطرحت المطربة الشعبية بوسي، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أبيع الدنيا"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر ثالث تعاون معها، حيث تعاونا سويا في أغنيتين من قبل هما، "تعالى"، و"أنا الدنيا".

وحققت المطربة بوسي شهرة واسعة بعد تقديمها أغنية "اه يا دنيا" وتميزت وتألقت بالغناء الشعبي.



وشاركت المطربة بوسي في بطولة عدد من المسلسلات منها مسلسل " الخانكة" ومسلسل "الحساب"، كما شاركت في بطولة عدة أفلام منها أهل العيب وجوازة ميري.



يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

تدور أحداث المسلسل حول كواليس برامج المواهب، حيث تروي في كل منها قصصًا تحصل بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم في هذه اللحظات التي يعيشونها.