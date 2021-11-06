ظهور أول صورة رسمية لتابلت سامسونج Galaxy Tab A8

ظهرت التسريبات حول تابلت سامسونج المقبل مواصفات Galaxy Tab A8، لأول مرة في شهر سبتمبر الماضي، ثم بعد أسبوعين تسربت ورقة المواصفات التفصيلية للجهاز اللوحي المنتظر.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيأتي جهاز سامسونج اللوحي الجديد، بسعر مناسب مع شاشة من نوع LCD، بقياس 10.5 بوصة، وتزعم الشائعات أن تابلت Galaxy Tab A8 يبلغ سعره حوالى 260 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري).

مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab A8

ومع اقتراب موعد إطلاق تابلت Galaxy Tab A8، شارك المسرب التقني "إيفان بلاس" أول صورة رسمية للجهاز اللوحي القادم، والتي تكشف عن بعض المواصفات التي سينطلق بها الجهاز.



ووفقا للمواصفات التي تم تسريبها، سيأتي تابلت سامسونج Galaxy Tab A8، بشاشة من نوع LCD ، بقياس 10.5 بوصة، تبلغ دقتها 1920 × 1200 بكسل، بمعدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

وسيمتاز تابلت سامسونج Galaxy Tab A8، بـ4 مكبرات صوت مزودة بتقنية Dolby Atmos حول الجوانب، وسيحتوي الجهاز اللوحي أيضا على مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، إلى جانب منفذ USB-C، داخل هيكل مصنوع من الألومنيوم.

وسيتم تشغيل جهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab A8، بواسطة معالج Unisoc Tiger T618، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.

وسيقدم تابلت سامسونج Galaxy Tab A8، كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية من المحتمل أن تكون بدقة 8 ميجابكسل.