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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول ظهور لبشرى بعد إصابتها: قدر الله وماشاء فعل

الفنانة بشري
الفنانة بشري

قالت الفنانة بشري، بعدما تعرضت لحادث سير: “لسة مخفتش بس فيه حاجات خفت زى الرأس والعين، وكانت المشكلة فى السواق اللي سايق وطيشه”.

وأضافت بشري، خلال حوارها ببرنامج “معكم مني الشاذلي” المذاع عبر فضائية “cbc”: “قدر الله وماشاء فعل وقدر ولطف، ومكاوى أتصاب فى دراعه وكوعه وأخد غرزتين”.

وفي سياق أخر، شاركت الفنانة بشرى في انتاج فيلم صورة مصر القديمة في السينما، وطمأنت الفنانة بشرى جمهورها بعد تعرضها لحادث سير في أثناء تواجدها داخل سيارة صغيرة كانت تقلها هي والسائق الذي تعرض هو أيضا للإصابة، وذلك خلال تصويرها أحد المشاهد بالجونة.

الفنانة بشرى زى الرأس والعين فيلم صورة مصر القديمة حادث سير الجونة

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