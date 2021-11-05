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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشري عن زيارتها لـ متحف برلين: غيرانة على حاجة مصر وتاريخنا

الفنانة بشري
الفنانة بشري

قالت الفنانة بشري، إنها عندما كانت فى متحف برلين كانت واقفة أمام تمثال نفرتيتي، معقبة: “أستفزيت أوي لأن دي بتاعتنا والقاعة دي كلها بتاعتنا، وماصدقت خرجت منها وكلمت المخرج محمود رشاد لأنه مفيش حد هيفهمني غيره”.

 

وأضافت بشري، خلال حوارها ببرنامج “معكم مني الشاذلي” المذاع عبر فضائية “cbc”، أنها درست إرشاد سياحي، لذلك فهي لديها شغف تجاه مصر القديمة والآثار، وأنا مش متخرجة من جامعة أمريكية، بل من جامعة حلوان".

 

وتابعت: “أنا غيرانة على حاجة مصر وتاريخنا، وليه المصريين مايشوفوهاش، لازم أسافر ألمانيا علشان أشوفها وبالصدفة”.

الفنانة بشرى تمثال نفرتيتي مصر القديمة جامعة امريكية متحف برلين

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