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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بشكل كوميدي وساخر.. مصطفى نجار يحقق المركز الثالث بمسابقة ابداع للتعليق الرياضي

مصطفى نجار.. الفائز
مصطفى نجار.. الفائز بالمركز الثالث

بدأ حياته مع الميديا من خلال استاندات كوميدية تعالج مشاكل و قضايا الصعيد بشكل ساخر و خاصة محافظة قنا التى تشهد انتشار عادات و تقاليد كثيرة بعضها إيجابي و الآخر سلبى، بجانب تقليد الممثلين و المعلقين الرياضيين ، إلى أن تمكن من تحقيق المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى التعليق الرياضي بمسابقة إبداع التي ترعاها و تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

 

الصدفة كانت سبباً فى حصول مصطفى نجار حسن على المركز الثالث فى التعليق الرياضي ، فقد كانت علاقته بالتعليق الرياضي تقليد مشاهير المعلقين ، مع الاستاندات الساخرة ، لكن إصراره على المشاركة فى مسابقة إبداع دفعه إلى إتقان التعليق الرياضي بأسلوب خاص بعيداً عن التقليد و تمكن من تحقيق المركز الثالث بجدارة.

 

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الاستاندات الساخرة يرى مصطفى نجار حسن أنها الطريق الأفضل لمعالجة الكثير من القضايا السلبية التي يعانى منها صعيد مصر ، و أنها يمكن أن تعالج كثير من المشاكل التى تفشل المؤتمرات و القرارات فى إيجاد الحلول المناسبة لها.

 

مواقع التواصل الاجتماعي مازالت بوابته لعرض الفيديوهات الساخرة التى ينتجها كل فترة لمعالجة القضايا التى تشغل اهتمام المواطنين فى صعيد مصر  ومركز نقاده تحديداً ، ليؤدى دوره تجاه المنطقة التي ولد وعاش فيها .


قال مصطفى نجار حسن ٢٦ سنه، خريج قسم لغة فرنسية بكلية الآداب، بدأت العمل في مجال الستاند اب كوميدي منذ وجودى فى الجامعة ، و قدمت العديد من الفقرات الكوميدية بعدد من المحافظات ، لمعالجة قضايا اجتماعية في الصعيد بشكل ساخر ومنها قضايا الثأر .

 

و تابع مصطفى نجار حسن ، كما تناولت بأسلوب ساخر المسلسلات التي تتحدث عن قضايا الصعيد و مدى إجادة أو سلبية المسلسل فى عرض القضايا التى يعانى منها الصعيد،  كما أننى كنت حريص على تقليد الممثلين وإتقان ذلك من خلال المتابعة الدقيقة لكبار الممثلين.

وأضاف حسن ، شاركت في مهرجان إبداع التابع لوزارة الشباب و الرياضة وحصلت على المركز الثالث في مجال التعليق بعد المنافسة النهائية مع ٤ مشاركين آخرين، رغم أن رغبتى المشاركة فى مجال الاستاند آب كوميدى . 

 

و استطرد حسن ، كنت اعتمد على تقليد مشاهير المعلقين فى البداية إلى أن تمكنت من ابتكار كاريزما خاصة فى التعليق الرياضى بعيداً عن الشخصيات التى اعتدت تقليدها ، و تمكنت فى أول منافسة من تحقيق المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

 

مصطفى نجار
مصطفى نجار
مصطفى نجار
مصطفى نجار
قنا الجمهورية وزارة الشباب المركز الثالث التعليق الرياضى استاندات كوميدية الصعيد محافظة قنا

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