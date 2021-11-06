نائب محافظ بورسعيد يشهد احتفال نقابة المهندسين بتكريم المتفوقين من أبناءها

أقامت نقابة المهندسين الفرعية، بمحافظة بورسعيد اليوم الجمعة، حفلها السنوي لتكريم المتفوقين من أبناء المهندسين بمحافظة بورسعيد، من حملة الماجستير والدكتوراه واوائل الأقسام وخريجي كليه الهندسة جامعة بورسعيد والمتفوقين من أبناء المهندسين في الشهادة الثانوية العامة للشعب الثلاث رياضه وعلوم وادبي.

شهد الحفل حضور نائب محافظ بورسعيد المهندس عمرو عثمان و الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور احمد علي داود نقيب المهندسين ببورسعيد، والدكتور عاطف فى علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وجميع أعضاء مجلس إدارة النقابة.



أقيمت الاحتفالية بقاعة المؤتمرات بمبنى نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد، بشارع عرابي فى نطاق حي العرب.



بدأ الحفل بالسلام الوطني وبعض آيات من الذكر الحكيم، والقي الدكتور أحمد علي داود نقيب المهندسين كلمته، ورحب بالحضور وأعرب عن سعادته بأبناء محافظه بورسعيد من خريجي كلية الهندسة جامعه بورسعيد، واثني على نشاط وتنظيم اللجنة الاجتماعية برئاسة المهندس عمرو الأدهم للاحتفالية.



ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد عن سعادته بحضور هذا الحفل الذي يكلل جهود ابناء كلية الهندسة جامعه بورسعيد الحاصلين على الدكتوراه والماجستير، وأيضا اعرب عن سعادته بوجوده بجانب أبناء المهندسين من أوائل الثانوية العامة بالمحافظة، كما أوضح بكلمات جميلة عن دور كليه الهندسة جامعة بورسعيد، ودور نقابه المهندسين الفرعية ببورسعيد الرائدة في تكليل جهود ونجاحات أبنائها.

وأردف المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد فى كلمته، الدور الرائد لنقابة المهندسين فى كل المجالات والتطوير فى كل ميادين ومنشآت المحافظة، وأثنى على كافه المهندسين والعاملين بنقابه المهندسين وبكليه الهندسة جامعة بورسعيد ودورهم المثمر في تطوير محافظه بورسعيد.



وأوضح الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، أن كليه الهندسة هي فن اكثر من الدراسة وهي الكلية التي ترسم الخطوط العريضة لكل محافظة، من مباني ومنشآت وشكل حضاري وأن نقابة المهندسين هي الأم التي تحتضن كافة العلوم الهندسية التي تثمر وتساهم في تطوير محافظة بورسعيد.

وقدمت النقابة للطلاب الحضور من أبناءها فيديو يعرض صورهم جميعا، ويضم جميع اللحظات المختلفة والجميلة، من أبناء كلية الهندسة جامعة بورسعيد، وأبناء المهندسين المتفوقين فى الثانوية العامة تكليلا لجهودهم.



كرم المهندس عمرو عثمان، الدكتور أيمن إبراهيم، والدكتور أحمد داود والدكتور عاطف علم الدين، الطلاب المتفوقين من أبناء كلية الهندسة جامعة بورسعيد، وأبناء المهندسين من أوائل الثانوية العامة، وقدم لهم الشهادات والدروع الحاملة لشعار النقابة، معربين عن سعادتهم، بالنجاحات التي تتوالى بين أبناء المحافظة .

WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.36 PM

WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.37 PM

WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.38 PM

WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.44 PM (1)

WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.55 PM (1)

WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.55 PM

WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.50 PM