عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بورسعيد يشهد احتفال نقابة المهندسين بتكريم المتفوقين من أبناءها

صدى البلد

أقامت نقابة المهندسين الفرعية، بمحافظة بورسعيد اليوم الجمعة، حفلها السنوي لتكريم المتفوقين من أبناء المهندسين بمحافظة بورسعيد، من حملة الماجستير والدكتوراه واوائل الأقسام وخريجي كليه الهندسة جامعة بورسعيد والمتفوقين من أبناء  المهندسين في الشهادة الثانوية العامة للشعب الثلاث رياضه وعلوم وادبي.

شهد الحفل حضور نائب محافظ بورسعيد المهندس عمرو عثمان و الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور احمد علي داود نقيب المهندسين ببورسعيد، والدكتور عاطف فى علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وجميع أعضاء مجلس إدارة النقابة.

الصحة: تسجيل 922 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 حالة وفاة


 أقيمت الاحتفالية بقاعة المؤتمرات بمبنى نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد، بشارع عرابي فى نطاق حي العرب.


بدأ الحفل بالسلام الوطني وبعض آيات من الذكر الحكيم، والقي  الدكتور أحمد علي داود نقيب المهندسين كلمته، ورحب  بالحضور وأعرب عن سعادته بأبناء محافظه بورسعيد من خريجي كلية الهندسة جامعه بورسعيد، واثني على نشاط  وتنظيم اللجنة الاجتماعية برئاسة المهندس عمرو الأدهم  للاحتفالية.


ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد عن سعادته بحضور هذا الحفل الذي يكلل جهود ابناء كلية الهندسة جامعه بورسعيد الحاصلين على الدكتوراه والماجستير، وأيضا اعرب عن سعادته بوجوده بجانب أبناء المهندسين من أوائل الثانوية العامة بالمحافظة، كما أوضح بكلمات جميلة عن دور كليه الهندسة جامعة بورسعيد، ودور نقابه المهندسين الفرعية ببورسعيد الرائدة في تكليل جهود ونجاحات أبنائها.

وأردف المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد فى كلمته، الدور الرائد لنقابة المهندسين فى كل المجالات والتطوير فى كل ميادين ومنشآت المحافظة، وأثنى على كافه المهندسين والعاملين بنقابه المهندسين وبكليه الهندسة جامعة بورسعيد ودورهم المثمر في تطوير محافظه بورسعيد.


وأوضح الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، أن كليه الهندسة هي فن اكثر من الدراسة وهي الكلية التي ترسم الخطوط العريضة لكل محافظة، من مباني ومنشآت وشكل حضاري وأن نقابة المهندسين هي الأم التي تحتضن كافة العلوم الهندسية التي تثمر وتساهم في تطوير محافظة بورسعيد.

 

وقدمت النقابة للطلاب الحضور من أبناءها فيديو يعرض صورهم جميعا، ويضم جميع اللحظات المختلفة والجميلة، من أبناء كلية الهندسة جامعة بورسعيد، وأبناء المهندسين المتفوقين فى الثانوية العامة تكليلا لجهودهم.


كرم المهندس عمرو عثمان، الدكتور أيمن إبراهيم، والدكتور أحمد داود والدكتور عاطف علم الدين، الطلاب المتفوقين من أبناء كلية الهندسة جامعة بورسعيد، وأبناء المهندسين من أوائل الثانوية العامة، وقدم لهم الشهادات والدروع الحاملة لشعار النقابة، معربين عن سعادتهم، بالنجاحات التي تتوالى بين أبناء المحافظة .

WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.36 PM
WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.36 PM
WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.37 PM
WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.37 PM
WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.38 PM
WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.38 PM
WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.44 PM (1)
WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.44 PM (1)
WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.55 PM (1)
WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.55 PM (1)
WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.55 PM
WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.55 PM
WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.50 PM
WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.50 PM
WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.44 PM
WhatsApp Image 2021-11-05 at 10.45.44 PM
بورسعيد الثانوية العامة محافظ بورسعيد فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس الشيوخ الماجستير والدكتوراه نقيب المهندسين فيروس كورونا مجلس إدارة إصابة جديدة كلية الهندسة الدكتوراه المؤتمرات

ترشيحاتنا

مقتل طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

لقطات تجسسية تكشف عن فولكس فاجن ID باز 2024 .. صور

الإغاثة وأسر الشهداء.. تعرف علي آلية عمل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان

فيسبوك وإنستجرام وواتساب وماسنجر تبدأ عرض علامة Meta التجارية

حكم الصلاة بالفانلة الحمالات وهل تعد باطلة ؟.. دار الإفتاء ترد

شكري يتوجه إلى واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد القمة

بعد خسارة القمة أمام الأهلي .. كارتيرون يغادر القاهرة والزمالك راحة 6 أيام

إحالة أوراق أب للمفتى اغتصب نجلته القاصر 3 مرات في المنصورة

مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

بلاش تحفيل.. تعليق ناري من إبنة الخطيب بعد خماسية الأهلى فى الزمالك

وزير التعليم العالي يطمئن المصريين : لدينا أحدث الأدوية التي تقلل حالات وفيات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء جلوسه على المرحاض.. ثعبان كوبرا يعض رجل والسم يأكل أعضاءه

فنانة كويتية تصف الملياردير بيل جيتس بـ "النبي" وتطلب يده للزواج |شاهد

أوركسترا النور والأمل.. كفيفات خطفن أنظار العالم قبل القمة 123 بين الأهلي والزمالك

الشعراوي أعاده للفن.. كيف نجا حسن عابدين من الأسر والحكم بالإعدام في فلسطين؟

فيديو

فيديوجراف.. على طريقة سفاح الإسماعيلية.. شاب يهاجم الناس بالساطور في الصين

فيديوجراف| أسرار لأول مرة.. ويجز: جمهوري كبير ولما شفتهم افتكرتهم نمل

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ