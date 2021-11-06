بالأحمر الناري.. رانيا يوسف تحتفل بفوز الأهلي : هارد لك لنادي الزمالك

عبرت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بالفوز الذي حققه فريق الأهلي على الزمالك بنتيجة 5-3، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.



وظهرت رانيا يوسف بإطلالة جذابة جريئة مرتدية سلوبيت باللون الأحمر و علقت قائلة : الف مبروك للنادي الأهلي وجمهوره العظيم ، وهارد لك لنادي الزمالك وكل جماهيره العظيمة.





كشفت الفنانة رانيا يوسف عن كواليس وأسرار مشاركتها في الأجزاء الخمسة بمسلسل الآنسة فرح والذى يعرض منه حاليا الجزء الرابع كما انتهت مؤخرا من تصوير الجزء الخامس.



وقالت رانيا يوسف لـ صدي البلد : الذي شجعني في البداية على هذا العمل هم بناتى بعد مشاهدتي معهم النسخة الأجنبية والتي تحمل اسم Jane the virgin وعندما شاهدت عمل الأجنبي وقرأت مسلسل الآنسة فرح وجدت أنه قريب جدا من حياتى ومع والدتي وبناتي.



وأضافت رانيا يوسف : عجبتنى فكرة الثلاث أجيال الموجودة والتي تعد نفس ما اعيشه مع بناتى ووالدتي لأنها نفس الخلافات والخناقات والمناقشات المختلفة بين الأجيال.

وأوضحت رانيا يوسف : هذا العمل كسر حاجز الخوف بداخل الفتيات والتي كانت تخشى الحديث في بعض الأمور الخاصة مع والدتهن وسعيدة أكثر كون العمل يعرض على منصة فضلا عن عرضه على قناة mbc لأنه يخاطب أجيال مختلفة وساهم ذلك في تحقيق مشاهدة عالية لهذا العمل.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة ٥-٣، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتسيد الأهلي المباراة بأمواج هجومية متتالية وقدم أداءً رائعًا، أثمر عن تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول بتوقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وعلي معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، في حين سجل ثلاثية الزمالك مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثالث.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز للنقطة 9 من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.