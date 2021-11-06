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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد مرتجي يحيى ذكرى رحيل والده رئيس القلعة الحمراء السابق

صدى البلد

احيا المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى الذكرى الثامنة لرحيل والده الفريق مرتجى رئيس القلعة الحمراء وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

 

ونشر خالد مرتجي صورة له مع والده وكتب قائلا "مضت ثمانية أعوام علي رحيل أعظم وأحن أب علمني معني الأخلاق والقيم ورباني علي احترام الصغير قبل الكبير تعلمت منه الكثير والكثير وفيه ينطبق قول القائل "ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقي الذين حياتهم لاتنفع.

 

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وتابع "ستظل في قلبي ووجداني وسيظل اسمك وسام علي صدري وحمل كبير علي كتفي كي احافظ علي قدره في زمن بات فيه الحفاظ علي القيم والمبادىء التي تربينا عليها كانك تضع جمرة من النار في يدك لقد علمتنا أن النفس عزيزة وأنها لغير الله لا تذل ولا تقهر وان نصم أسماعنا ونغض أبصارنا عن قول السفهاء مادمنا علي الحق لأن الله يدافع عن الذين امنوا.


واختتم "أسألك يا من لا يرد الدعاء أن تجعل قبره روضة من رياض الجنة وان تجعل من فيه في الفردوس الأعلى مع النبيين و الشهداء في مقعد صدق عند مليك مقتدر أسألك يا أعظم من سُئل و أكرم من أعطي أن ترحم والداي رحمة واسعة وان تجعل قلوب المحبين بذكراهما تتعطر وان تجعلنا من الشاكرين الحامدين الراضين بقضائك الشاكرين لنعمتك.

 

تولى الفريق مرتجى رئاسة الأهلى فى ديسمبر 1965 بقرار من المشير عبدالحكيم عامر، القائد العام للقوات المسلحة، بعدما تراجع وضع النادى عامة وفريق كرة القدم بصفة خاصة، ليستعيد النادى والفريق انضباطه.


وتوفى الفريق أول عبدالمحسن كامل مرتجى فجر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2013 عن عمر ناهز 97 عامًا.

خالد مرتجي رئيس القلعة الحمراء ذكري رحيل مرتجي أخبار الرياضة

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