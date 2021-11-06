عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشرى سارة .. غرفة الوادي الجديد التجارية : تراجع أسعار الخضروات والفاكهة

صدى البلد

قال عربى كامل يمانى رئيس غرفة الوادى الجديد التجارية ان بشائر الخضر والفاكهة بدأت تظهر فى أسواق المحافظة مما ساهم فى تراجع المستوى العام السعرى لغالبية أنواع المزروعات الحقلية الشتوية مثل الطماطم ،والكوسة ،والليمون ،والسبانخ، والقلقاس ،والخبيزة والبطاطس بين ١٠٠الى ١٥٠قرشا فى الكيلو .

 

وأضاف عربى فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد “  قائلا :” انه مع زيادة المعروض من الخضر والفاكهة من فصلى الخريف والشتاء فان تقارير المتابعة اليومية والاسبوعية تتوقع تراجع الأسعار لصالح المستهلكين، وتحريك الطلب وخروج سوق الخضر والفاكهة من حالة الانكماش التي شهدها الشهرين الماضيين سواء لارتفاع أسعارها اونتيجة التداعيات السلبية من وراء تحركات اسعار البروتين الداجنى والحيوانى الفترة الراهنة متأثرة بضعف القوى الشرائية لدى  المستهلكين بالمحافظة.

 

وبين عربى الى ان أسعار الطماطم يتراوح سعر الكيلو للمستهلك النهائي الأسبوع الجارى ٤و٥جنيهات ،والكوسة ٧و٨جنيهات ،والملوخية الخضراء ٥و٦جنيهات،والفاصوليا الخضراء ٧و٨جنيهات الكيلو ،والبطاطس بين ٧و٨جنيهات ،والسبانخ الخضراء ٥و٦جنيهات .

الخضروات والفاكهة اسعار الخضروات الوادى الجديد اسعار الخضروات والفاكهة الليمون الطماطم السبانخ

ترشيحاتنا

العناني: ألزمنا الأتوبيسات السياحية بتقنية التتبع.. والقرارات المنظمة لأسعار الفنادق قريبا

التعليم العالي: تصنيع الخلايا الشمسية السيليكونية وتوربينة رياح لأول مرة في مصر

مدبولي يتابع استعدادات شرم الشيخ لاستضافة الدورة 27 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ

لتدمير شيطان بداخلها.. ابن يقتل أمه ويمزق أشلائها ويحفظها في الثلاجة

بشرى سارة .. غرفة الوادي الجديد التجارية : تراجع أسعار الخضروات والفاكهة

هل يجوز سجدة التلاوة دون ارتداء الإسدال والحجاب ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية طائرة منكوبة.. مصرع المطربة البرازيلية ماريليا مندونسا عن عمر 26 عامًا

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

السماء تمطر شماريخ.. جماهير غاضبة تشعل ملعبا وتصيب لاعبين في أيرلندا

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة بدر بانون وأيمن أشرف

تراشق بالكلام بين إبراهيم سعيد وإيمان للدفاع عن زوجها لاعب الزمالك

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد القمة

بصوا في المراية كويس.. ميدو يفتح النار على لاعبي الزمالك عقب خماسية الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند صبري تفتح قلبها لـ منى الشاذلي .. لماذا كرهت منة شلبي؟.. وتعترف : عانيت من الكيد بالوسط الفني

بسبب مزاحه الثقيل.. شاهد لحظة هجوم أسد على سائح داخل سيارة |فيديو

يتساقط على جسدها.. شاهد اكتشاف أكبر كمية قمل داخل شعر طفلة |فيديو

سائق دليفري ينقذ كلب عالق في الأسانسير.. شاهد ردة فعله| فيديو

فيديو

لم تكشف وجهها.. تسمم الفنانة مايا دياب

ليس لإطعام الحيوانات.. ضبط لحوم حمير داخل مزرعة كلاب

فيديوجراف.. على طريقة سفاح الإسماعيلية.. شاب يهاجم الناس بالساطور في الصين

فيديوجراف| أسرار لأول مرة.. ويجز: جمهوري كبير ولما شفتهم افتكرتهم نمل

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ