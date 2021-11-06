بشرى سارة .. غرفة الوادي الجديد التجارية : تراجع أسعار الخضروات والفاكهة

قال عربى كامل يمانى رئيس غرفة الوادى الجديد التجارية ان بشائر الخضر والفاكهة بدأت تظهر فى أسواق المحافظة مما ساهم فى تراجع المستوى العام السعرى لغالبية أنواع المزروعات الحقلية الشتوية مثل الطماطم ،والكوسة ،والليمون ،والسبانخ، والقلقاس ،والخبيزة والبطاطس بين ١٠٠الى ١٥٠قرشا فى الكيلو .

وأضاف عربى فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد “ قائلا :” انه مع زيادة المعروض من الخضر والفاكهة من فصلى الخريف والشتاء فان تقارير المتابعة اليومية والاسبوعية تتوقع تراجع الأسعار لصالح المستهلكين، وتحريك الطلب وخروج سوق الخضر والفاكهة من حالة الانكماش التي شهدها الشهرين الماضيين سواء لارتفاع أسعارها اونتيجة التداعيات السلبية من وراء تحركات اسعار البروتين الداجنى والحيوانى الفترة الراهنة متأثرة بضعف القوى الشرائية لدى المستهلكين بالمحافظة.

وبين عربى الى ان أسعار الطماطم يتراوح سعر الكيلو للمستهلك النهائي الأسبوع الجارى ٤و٥جنيهات ،والكوسة ٧و٨جنيهات ،والملوخية الخضراء ٥و٦جنيهات،والفاصوليا الخضراء ٧و٨جنيهات الكيلو ،والبطاطس بين ٧و٨جنيهات ،والسبانخ الخضراء ٥و٦جنيهات .