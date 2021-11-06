خروج وتعافي 55 مصابا بـ كورونا من مستشفيات العزل فى القليوبية

كشفت مصادر طبية بمديرية الشئون الصحية فى القليوبية خروج 55 حالة بمستشفيات العزل بالقليوبية على 24 ساعة الماضية وذلك بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد وتأكيد الأشعة المقطعية والتحاليل ذلك.



وأكدت المصادر أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منذ بدء الموجة الرابعة حتى اليوم وصل إلى 19130متعافيا



واضافت أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات بالموجة الرابعة 343.



من ناحية اخرى تابعت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة شبين القناطر اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك بنطاق الوحدات المختلفة.



وتابعت اللجمة بالوحدة المحلية بالقشيش تنفيذ مشروع الصرف الصحي بكافة قرى الوحدة و مشروع تأهيل مدرسة الشهيد محمد طه شرف الابتدائية بالقشيش و مشروع تأهيل مدرسة القشيش الابتدائية القديمة، ومشروع هدم و بناء مركز شباب القشيش و مشروع هدم مبنى الوحدة المحلية و بناء مجمع خدمات القشيش.



كما تابعت بالوحدة المحلية بالمريج، تنفيذ مجمع الخدمات الحكوميه بقريه المريج، توصيل خدمه الغاز الطبيعي لقريه كفر الشوبك ، كما تم عمل زيارة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات منها المجمع الخدمي بالجعافرة، على مساحة 900 تنفيذ والمجمع الزراعي بالجعافرة ومدرسة مجمع خدمات الجعافرة ومركز شباب الجعافرة ومدرسة الجعافرة الرسمية لغات (إنشاء جديد) ومشروعات الصرف الصحي بالجعافرة بنسبة تنفيذ 50%.



كما تم متابعة المجمع الخدمي بنوي، تم صب سقف الدور الأول وأعمال مباني الطوب للدور الأرضي والمجمع الزراعي بنوي، وبلغت نسبة التنفيذ 45% ومدرسة نوى التجريبية (إنشاء جديد).



وضمت اللجنة كل من هند جلال محمد منسق العمل الميداني بالمؤسسة ونعمات مهدي نائب رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، وأحمد قدح رئيس الوحدة المحلية بالجعافرة، وأحمد رزق رئيس الوحدة المحلية بنوي.