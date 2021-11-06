عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خروج وتعافي 55 مصابا بـ كورونا من مستشفيات العزل فى القليوبية

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

كشفت مصادر طبية بمديرية الشئون الصحية فى القليوبية خروج 55 حالة بمستشفيات العزل بالقليوبية على 24 ساعة الماضية وذلك بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد وتأكيد الأشعة المقطعية والتحاليل ذلك.


وأكدت المصادر أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منذ بدء الموجة الرابعة حتى اليوم وصل إلى 19130متعافيا


واضافت أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات بالموجة الرابعة 343.


من ناحية اخرى تابعت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة شبين القناطر اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك بنطاق الوحدات المختلفة.


وتابعت اللجمة بالوحدة المحلية بالقشيش تنفيذ مشروع الصرف الصحي بكافة قرى الوحدة و مشروع تأهيل مدرسة الشهيد محمد طه شرف الابتدائية بالقشيش و مشروع تأهيل مدرسة القشيش الابتدائية القديمة، ومشروع هدم و بناء مركز شباب القشيش و مشروع هدم مبنى الوحدة المحلية و بناء مجمع خدمات القشيش.


كما تابعت بالوحدة المحلية بالمريج، تنفيذ مجمع الخدمات الحكوميه بقريه المريج، توصيل خدمه الغاز الطبيعي لقريه كفر الشوبك ، كما تم عمل زيارة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات منها المجمع الخدمي بالجعافرة، على مساحة 900 تنفيذ والمجمع الزراعي بالجعافرة ومدرسة مجمع خدمات الجعافرة ومركز شباب الجعافرة ومدرسة الجعافرة الرسمية لغات (إنشاء جديد) ومشروعات الصرف الصحي بالجعافرة بنسبة تنفيذ 50%.


كما تم متابعة المجمع الخدمي بنوي، تم صب سقف الدور الأول وأعمال مباني الطوب للدور الأرضي والمجمع الزراعي بنوي، وبلغت نسبة التنفيذ 45% ومدرسة نوى التجريبية (إنشاء جديد).


وضمت اللجنة كل من هند جلال محمد منسق العمل الميداني بالمؤسسة ونعمات مهدي نائب رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، وأحمد قدح رئيس الوحدة المحلية بالجعافرة، وأحمد رزق رئيس الوحدة المحلية بنوي.

القليوبية فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا مستشفيات العزل الاشعه المقطعيه المبادرة الرئاسية فيروس كورونا مديرية الشئون الصحية مشروعات الصرف الصحي الخدمات الحكومية

موضوعات متعلقة

تطعيم العاملين بمشروع حياة كريمة في القليوبية بـ لقاح كورونا

مدير تعليم القليوبية يتفقد المدارس ويشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

جمجرة الكبرى بطل دورى القليوبية لكرة القدم

بحضور المحافظ.. انطلاق نهائى دورى القليوبية لكرة القدم

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد يستضيف السيتي في قمة خارج التوقعات في الدوري الإنجليزي

وحش البحر.. مخلوق مرعب عمره ملايين السنين يظهر في المحيط الهادئ

ميزة جديدة.. تويتر يتيح لك الاستماع إلى الغرف الصوتية دون حساب

مدبولي يتابع استعدادات الموسم السياحي الشتوي

بعد ٨ سنوات.. حكم نهائى بحظر أخونة الجامعات

مي عبدالحميد تتفقد مراحل تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اغتصب ابنته القاصر 3 مرات.. تعرف على عقوبة أب المنصورة في القانون

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد القمة

تراشق بالكلام بين إبراهيم سعيد وإيمان للدفاع عن زوجها لاعب الزمالك

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

بصوا في المراية كويس.. ميدو يفتح النار على لاعبي الزمالك عقب خماسية الأهلي

شعراوي: استرداد 1.5 مليون متر وإزالة 10 آلاف مبنى مخالف و2965 حالة تعدٍ

البسوا جاكت واحذروا الضباب.. الأرصاد الجوية توجه رسالة للمواطنين حول طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند صبري تفتح قلبها لـ منى الشاذلي .. لماذا كرهت منة شلبي؟.. وتعترف : عانيت من الكيد بالوسط الفني

بسبب مزاحه الثقيل.. شاهد لحظة هجوم أسد على سائح داخل سيارة |فيديو

يتساقط على جسدها.. شاهد اكتشاف أكبر كمية قمل داخل شعر طفلة |فيديو

سائق دليفري ينقذ كلب عالق في الأسانسير.. شاهد ردة فعله| فيديو

فيديو

ليس لإطعام الحيوانات.. ضبط لحوم حمير داخل مزرعة كلاب

فيديوجراف.. على طريقة سفاح الإسماعيلية.. شاب يهاجم الناس بالساطور في الصين

فيديوجراف| أسرار لأول مرة.. ويجز: جمهوري كبير ولما شفتهم افتكرتهم نمل

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ