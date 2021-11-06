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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تضر بشبكية العين

كارثة ... دكتور عيون يحذر من ارتداء النظارات الشمسية المقلدة |فيديو

النظارات الشمسية
النظارات الشمسية المقلدة تحدث ضررا بالعين

حذر الدكتور اشرف الهباق رئيس قسم العيون بكلية طب جامعة بنها  من ارتداء النظارات الشمسية المقلدة  التى تباع على الارصفة ووسائل المواصلات و التى لا تحمى العين من الأشعة  فوق البنفسجية .

 

و قال اشرف الهباق، إن الاستمرارية فى ارتداء النظارات الشمسية المقلدة  أوقات الذروة يؤدى إلى مشاكل فى العين و ينصح بإرتدائها أقل من ساعة فى اليوم .

 

و أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" ٨ الصبح "المذاع على قناة" dmc"، أن النظارات الشمسية المقلدة لا تحمى الاشخاص من الأشعة  فوق البنفسجية كما يظنون بل بالعكس تؤدى إلى مشاكل فى شبكية العين .

 

و أوضح رئيس قسم العيون بكلية طب جامعةبنها، أن عدسة النظارات الشمسية المقلدة تحتوى على شوائب و تموجات ولا ليست نقية،مشيرا إلى أنه لابد من ارتداء النظارات الكبيرة لحماية العين.

 

و أكد، أن العدسات اللاصقة الأصلية المغلقة جيدا لا تحدث ضررا فى العين، منوها إلى أن العدسات اللاصقة غير الأصلية، و التى تأجر فى بعض المناطق البسيطة من شخص لآخر يمكنها أن تؤذى العين فى أقل من ١٠ دقائق من ارتدائها لأنها تنقل الفطريات مما يؤدى إلى تدمير قرنية العين .

 

و شدد على عدم ارتداء العدسات  اللاصقة الرخيصة المؤجرة فى الأماكن البسيطة، مضيفا إلى أنه لا يوجد مشكلة بارتداء العدسات طوال اليوم طالما هناك ثقة من الشركة التي تم شراء العدسة منها .

قرنية العين شبكيه العين الأشعة فوق البنفسجية العدسات اللاصقة وسائل المواصلات ارتداء النظارات الشمسية

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