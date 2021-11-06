32 سائحا روسيا يصلون بورسعيد على متن يخت قادم من لبنان

وصل إلى ميناء بورسعيد، صباح اليوم السبت ، يخت سياحي قادم من لبنان وعلى متنه 32 سائحا روسيا و20 فردا من طاقم اليخت.



وفور وصول اليخت السياحي، جرى توزيع هدايا تذكارية على السائحين الأجانب، وكذلك منشورات تعريفية وترويجية للأماكن السياحية والترفيهية والتاريخية التي تتميز بها المدينة.



وسيقوم السياح الأجانب بجولة ترفيهية بالحافلات داخل مدينة بورسعيد؛ للتعرف على معالم المدينة السياحية والتاريخية المهمة، على أن يغادر اليخت مقلا السياح الرصيف الساعة العاشرة صباح غد /الأحد/.



ويدعى اليخت السياحي - وجنسيته ليبيري - Running on waves، ويبلغ 64 مترا، وعرضه 9 أمتار، فيما يبلغ طول الغاطس 3,6 متر.