افتتاح المبني الجديد للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى

بتكلفه ٢٧ مليون جنيه

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، اليوم السبت، مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينه نجع حمادي ، بتكلفه إجمالية بلغت ٢٧ مليون، وذلك للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمه للمواطنين بشكل حضاري والعمل علي تلبيه احتياجتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .



وأوضح الداودى ، بأن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة و مدروسة، نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن القناوي ، من أجل خلق مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق .



وأوضح عبدالله خبير ، رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينه نجع حمادي، بأنه تم نقل المبني الجديد إلي ميدان الأوقاف وتم تجهيزه علي أحدث مستوي يليق بتقديم كافه الخدمات للمواطنين.



وأشار خبير ، إلي أن المبني تبلغ مساحته ١٢٠٠ متر ومكون من ٧ طوابق، دور أرضي و ٦طوابق علوي ،والمبني مجهز بكاميرات مراقبه واجهزة نداء ألي للنداء علي المواطنين من خلالل الرقم المعطي اليهم ، وبه اربع وثلاثين جهاز كمبيوتر ،وعدد ٥طوابع ، و٥مسح ضوئي ،و٥ مكينات تصوير لتوفير كافه سبل الراحة للمواطنين وتقديم خدمات علي أعلي مستوي .



وعلي هامش الافتتاح وجه محافظ قنا ، جميع العاملين بالوحدة المحلية بالتواصل الدائم مع المواطنين ، والعمل دائما على خدمتهم ، وإنجاز المهام الخاصة بهم و تحقيق الانضباط الإداري و العمل كفريق عمل واحد لبحث المكشلات المقدمه من المواطنين وعرضه كل جهه لرأيها في المشكله ، و تحديد أسلوب حلها بأسرع وقت ممكن ووفقا للقوانين و الامكانيات المتاحة .

افتتاح المبنى الجديد للوحدة المحلية بنجع حمادى

افتتاح المبنى الجديد للوحدة المحلية بنجع حمادى

افتتاح المبنى الجديد للوحدة المحلية بنجع حمادى

افتتاح المبنى الجديد للوحدة المحلية بنجع حمادى

افتتاح المبنى الجديد للوحدة المحلية بنجع حمادى

افتتاح المبنى الجديد للوحدة المحلية بنجع حمادى

افتتاح المبنى الجديد للوحدة المحلية بنجع حمادى

افتتاح المبنى الجديد للوحدة المحلية بنجع حمادى

افتتاح المبنى الجديد للوحدة المحلية بنجع حمادى