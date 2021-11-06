افتتاح المبني الجديد للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، اليوم السبت، مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينه نجع حمادي ، بتكلفه إجمالية بلغت ٢٧ مليون، وذلك للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمه للمواطنين بشكل حضاري والعمل علي تلبيه احتياجتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .
وأوضح الداودى ، بأن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة و مدروسة، نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن القناوي ، من أجل خلق مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق .
وأوضح عبدالله خبير ، رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينه نجع حمادي، بأنه تم نقل المبني الجديد إلي ميدان الأوقاف وتم تجهيزه علي أحدث مستوي يليق بتقديم كافه الخدمات للمواطنين.
وأشار خبير ، إلي أن المبني تبلغ مساحته ١٢٠٠ متر ومكون من ٧ طوابق، دور أرضي و ٦طوابق علوي ،والمبني مجهز بكاميرات مراقبه واجهزة نداء ألي للنداء علي المواطنين من خلالل الرقم المعطي اليهم ، وبه اربع وثلاثين جهاز كمبيوتر ،وعدد ٥طوابع ، و٥مسح ضوئي ،و٥ مكينات تصوير لتوفير كافه سبل الراحة للمواطنين وتقديم خدمات علي أعلي مستوي .
وعلي هامش الافتتاح وجه محافظ قنا ، جميع العاملين بالوحدة المحلية بالتواصل الدائم مع المواطنين ، والعمل دائما على خدمتهم ، وإنجاز المهام الخاصة بهم و تحقيق الانضباط الإداري و العمل كفريق عمل واحد لبحث المكشلات المقدمه من المواطنين وعرضه كل جهه لرأيها في المشكله ، و تحديد أسلوب حلها بأسرع وقت ممكن ووفقا للقوانين و الامكانيات المتاحة .