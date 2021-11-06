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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بهيجة حافظ..تزوجت فى عمر ١٢ سنة

بهيجة حافظ.. تعرف على أول وجه نسائي بالسينما المصرية|نوستالجيا

بهيجة حافظ
بهيجة حافظ

سردت بهيجة حافظ رائدة صناعة السينما المصرية، خلال لقائها مع الإعلامية جيلان حمزة في برنامج يحمل اسم "المرآة" على القناة "الثانية" العديد من الأسرار في حياتها الشخصية و الفنية لأول مرة.


وقالت بهيجة حافظ، إنها نشأت فى عائلة تحب الفن، و كان والدها إسماعيل باشا محمد حافظ  يعمل مؤلف و ملحن ،ويعزف على العود وآلات موسيقية أخرى ملحن،و والدتها ايضا  تلعب بيانو و رق، بينما كان أخوتها يعزفون على آلات موسيقية مختلفة.


و ذكرت بهيجة حافظ، أن والدها كان يطلب منها تقليد الفنانين، و منذ ذلك الوقت بدأت تحب الموسيقي واتقنت العزف على آلة البيانو.


و التحقت بهيجةحافظ بمدرسة الموسيقي عندما بلغت من العمر ٤ سنوات، و فى الوقت ذاته كانت تتعلم الموسيقى فى البيت .


ثم توجهت بهيجة حافظ للالتحاق بالمدرسة الإيطالية الفرنسيسكان،و تعلمت اللغة الإيطالية والموسيقي على يد مدرس إيطالى. 

 

وتزوجت عندما بلغت من العمر ١٢ عاما، و ألفت أول قطعة موسيقية في التاسعة من عمرها واسمتها "بهجية" و اهدتها لوالدها إسماعيل باشا حافظ و شاركت في افلام السينما الصامتة .

 

السينما المصرية رائدة صناعة السينما المصرية اللغة الإيطالية بهيجة حافظ محمد حافظ الفرنسيسكان آلة البيانو

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