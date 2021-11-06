بهيجة حافظ.. تعرف على أول وجه نسائي بالسينما المصرية|نوستالجيا

سردت بهيجة حافظ رائدة صناعة السينما المصرية، خلال لقائها مع الإعلامية جيلان حمزة في برنامج يحمل اسم "المرآة" على القناة "الثانية" العديد من الأسرار في حياتها الشخصية و الفنية لأول مرة.
وقالت بهيجة حافظ، إنها نشأت فى عائلة تحب الفن، و كان والدها إسماعيل باشا محمد حافظ يعمل مؤلف و ملحن ،ويعزف على العود وآلات موسيقية أخرى ملحن،و والدتها ايضا تلعب بيانو و رق، بينما كان أخوتها يعزفون على آلات موسيقية مختلفة.
و ذكرت بهيجة حافظ، أن والدها كان يطلب منها تقليد الفنانين، و منذ ذلك الوقت بدأت تحب الموسيقي واتقنت العزف على آلة البيانو.
و التحقت بهيجةحافظ بمدرسة الموسيقي عندما بلغت من العمر ٤ سنوات، و فى الوقت ذاته كانت تتعلم الموسيقى فى البيت .
ثم توجهت بهيجة حافظ للالتحاق بالمدرسة الإيطالية الفرنسيسكان،و تعلمت اللغة الإيطالية والموسيقي على يد مدرس إيطالى.
وتزوجت عندما بلغت من العمر ١٢ عاما، و ألفت أول قطعة موسيقية في التاسعة من عمرها واسمتها "بهجية" و اهدتها لوالدها إسماعيل باشا حافظ و شاركت في افلام السينما الصامتة .