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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما مدى تكرار نوبات الصداع النصفي أثناء الحمل؟

أسباب الصداع أثناء
أسباب الصداع أثناء الحمل

يختلف معدل حدوث وتكرار نوبات الصداع النصفي لدى النساء بشكل كبير، يعاني البعض منهم لأول مرة في الحمل ، بينما تعاني بعض النساء من أعراض الصداع النصفي المتزايدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

وفقًا لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية ، فإن حوالي 50 إلى 80 ٪ من النساء الحوامل يعانين من نوبات مخفضة، يُعزى هذا الانخفاض في الأعراض إلى زيادة مستويات هرمون الاستروجين أثناء الحمل.

كشف موقع هيلثي عن أسباب الصداع أثناء الحمل وطرق علاجه فى السطور التالية :
 

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ما هي أسباب وعوامل الخطر من الصداع النصفي الحمل؟

 

تشير النتائج العلمية إلى أن المواد الالتهابية التي تحدث بشكل طبيعي في الدماغ يمكن أن تسبب الصداع النصفي الشديد. غالبًا ما يعيق الالتهاب الأوعية الدموية والأعصاب في الدماغ ، مما يؤدي إلى تفاقم الألم.

فيما يلي بعض المحفزات وعوامل الخطر الشائعة للصداع النصفي المزمن

تهيج في العين
تغير في مستويات السكر في الدم
مجاعة
تناول القهوة والشوكولاتة والوجبات المصنعة أو السريعة
استهلاك الأطعمة التي تحتوي على مواد كيميائية ومعززات الطعام ، مثل التيرامين وغلوتامات أحادية الصوديوم الموجودة في الجبن القديم ومنتجات الصويا أو الأطعمة السريعة
اضطرابات النوم التي تسبب أنماط نوم مشوهة أو نعاس مفرط
التوتر والقلق
الجفاف وعدم التوازن بالكهرباء
وجود تاريخ طبي عائلي للإصابة بالصداع النصفي
تفادى وجبات
الحيض والحمل وانقطاع الطمث
التعرض لضوء ساطع أو ضوضاء عالية أو رائحة قوية
استهلاك الخمر والكحول
تغيرات الموسم والطقس

 

ما هي أعراض الحمل؟
 

بناءً على الأعراض المصاحبة ، يتم تصنيف الصداع النصفي إلى نوعين.

الصداع النصفي المصحوب بأورة: يمكن أن يعاني الأشخاص من اضطرابات حسية لمدة تصل إلى ساعة قبل ظهور الصداع النصفي ، المعروف باسم تجربة الأورة. تشمل هذه الاضطرابات الإحساس بالوخز ورؤية الشرر والبقع المضيئة وصعوبة التحدث.
الصداع النصفي بدون هالة: لا يرى الناس هالة؛ ومع ذلك ، فإنهم يعانون من أعراض الصداع النصفي الأخرى.
بعض علامات وأعراض الصداع النصفي أثناء الحمل هي :

استفراغ و غثيان
ألم خفقان شديد في جانب واحد من الرأس
الحساسية للضوء أو الضوضاء العالية أو الرائحة القوية
يصبح من الضروري مراقبة علامات وأعراض الصداع النصفي أثناء الحمل. ستكون هذه المعلومات حيوية للممارس الطبي لفهم السبب وتقديم خطة إدارة فعالة. يمكن للمرء تدوين التفاصيل التالية أو ذكرها في يوميات الصداع.

وقت ظهور الأعراض
هل كنت في المنزل أو مكان العمل أو كنت مسافرًا عندما عانيت من الصداع النصفي
ما هو النشاط الذي شاركت فيه عندما بدأت الأعراض
كل ما تناولته من أطعمة ومشروبات على مدار اليوم
وقت تكرار الأعراض

متى تطلب العناية الطبية؟
 

يمكن أن يكون للصداع النصفي علامات مختلفة للظهور ، ويستند التشخيص إلى بعض الأعراض المحددة، من الضروري تحديد هذه الأعراض الأولية والحصول على رعاية طبية فورية ، إذا:

الهالة من ذوي الخبرة لأكثر من ساعة.
الأعراض لا تهدأ لفترة طويلة
ضعف من جانب واحد
مستويات القلق والوعي تتغير
ضغط دم مرتفع.
أعراض الصداع النصفي لأول مرة أثناء الحمل.
 

كيف تعالج الصداع النصفي أثناء الحمل؟

 

على الرغم من نصيحة الطبيب بشأن تجنب الأدوية ، فإن أكثر من 50٪ من النساء يستهلكن مسكنات الألم في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، ويتناولها الثلثان طوال فترة الحمل، لذلك ، من الضروري فهم العلاجات الآمنة المتاحة للصداع النصفي أثناء الحمل.
 

العلاجات المنزلية للصداع النصفي
 

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية السريعة التي يمكن أن تهدئ من الألم المرهق .

الحفاظ على نمط حياة صحي: حاول التمسك بالروتين ، وتناول وجبات متوازنة ، والحصول على نوم ثابت ، وممارسة التمارين الخفيفة.
العلاج الساخن والبارد: يمكن أن يخفف العلاج البارد والساخن من الصداع. لف منشفة حول كيس بارد وضعه على الرأس حول منطقة الألم. يمكنك أيضًا وضع منشفة دافئة على منطقة الرقبة لإرخاء العضلات وتخفيف التوتر.
ظهر المقعد والاسترخاء: اختر مكانًا هادئًا ومظلمًا لظهر المقعد واسترخي للابتعاد عن الأنشطة التي تسبب الصداع النصفي.
احصل على تدليك: يمكن أن يساعد التدليك الجيد في تخفيف القلق والتوتر وتهدئة صداع التوتر.
ضع في اعتبارك الارتجاع البيولوجي: يمكن أن تساعدك طريقة القرصنة البيولوجية على فهم محفزات الصداع. يمكن استخدام أحزمة اللياقة لمراقبة التغيرات في ضربات القلب وأنماط النوم أثناء النهار. من خلال التعرف على إشارات جسمك ، يمكنك العمل عليها لتجد الراحة.

أدوية الآلام للصداع النصفي
 

بعض أدوية الصداع النصفي الآمنة التي قد يقترحها طبيبك هي كما يلي :

في الأشهر الثلاثة الأولى وما بعدها

يساعد الباراسيتامول / الأسيتامينوفين في تقليل الألم
يعالج ميتوكلوبراميد أعراض الغثيان والقيء أثناء الحمل
أدوية التريبتان ، مثل Imitrex و Amergecan ، يمكن أن تخفف من الصداع النصفي
بعد الفصل الثاني:

يمكن أن تساعد العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) ، مثل الإيبوبروفين والنابروكسين. ومع ذلك ، يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة مثل الولادة المبكرة والعيوب الخلقية إذا تم تناولها في الأشهر الثلاثة الأولى.
بعض الأدوية التي يجب تجنبها

الأسبرين: يمكن أن يسبب الإجهاض والنزيف.
المواد الأفيونية: يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة ، مثل ولادة جنين ميت ، والولادات المبكرة ، والإعاقات الخلقية.
 

كيف تمنع الصداع النصفي أثناء الحمل؟
 

يمكن أن تساعدك التدابير التالية على الابتعاد عن الصداع النصفي أثناء الحمل. 
 

تحديد وتجنب المثيرات التي يمكن أن تؤدي إلى الصداع النصفي والصداع.
اتبع روتينًا صحيًا من الأنشطة اليومية ، بما في ذلك المشي أو تمارين التنفس ، والتزم بها. بهذه الطريقة ، يعتاد الجسد والعقل على التوقيت.
البقاء بعيدا عن التوتر والقلق عن طريق تجنب الأنشطة المجهدة ومشغلات القلق.
لديهم نظام غذائي مغذ وصحي ، لا تخطي وجبات الطعام، واتباع روتين.
احصل على ليلة نوم جيدة للمساعدة في تجنب التوتر والصداع.


هل الصداع النصفي أثناء الحمل مرتبط بنوع الطفل؟


لا يوجد دليل علمي يفيد بأن الطفل الرضيع في الرحم يمكن أن يسبب الصداع النصفي. ومع ذلك ، هناك العديد من الطرق الممتعة لمعرفة جنس الطفل .

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