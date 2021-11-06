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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جاريث بايلي: 50 مليار إسترليني قيمة الاستثمارات البريطانية في مصر..فيديو

سفير بريطانيا بالقاهرة
سفير بريطانيا بالقاهرة

قال السفير البريطاني  بالقاهرة جاريث بايلي، إن هناك وعداً  من قبل الحكومة  البريطانية للشعب البريطاني أنه بحلول عام 2030  لن تكون هناك سيارة واحدة تعمل بالبنزين أو السولار،  قائلاً : " لازال لدينا أكثر من تسع سنوات  تفصلنا عن موعد إستحقاق التعهد الحكومي ولدينا مشروع وأكثر لتحقيق ذلك الهدف .. ونحتاج الوفاء بوعودنا".

وأضاف جاريث بايلي في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ اون ”، :"هناك تعاون   اقتصادي  وتجاري بين مصر وبريطانيا  بشكل وثيق، ولدينا استثمارات  بريطانية في مصر تقدر بنحو 50 مليار جنيه إسترليني في مصر، بالإضافة  لتواجد أكثر من 2000 شركة بريطانية تستثمر داخل الاراضي المصرية ".

وأعرب  أعرب عن تطلعه لزيادة تلك الاستثمارات قائلاً : عايز أشوف أكثر ..وقبل أن نتحدث  ن  الارقام لابد أن نفكر فيما هو جديد ؟".

وحول الاتفاقية المبرمة بين مصر وبريطانيا بعد خروج  بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال :" من الطبيعي توقيع اتفاقية  ثنائية بين مصر وبريطانيا   بعد خروج الاخيرة من عباءة وإشراف الاتحاد الأوروبي "، موضحا أن أوجه التعاون بين البلدين  يتصدرها القطاع الزراعي خاصة أن القاهرة ترغب في زيادة صادراتها الزراعية لبريطانيا .

وتابع سفير بريطانيا:" تتطلع بريطانيا  للاستثمار في مجال التكنولوجيا   في مصر في قطاعات أكثر عمقاً خاصة أن مصر  مشهورة بالاستثمار في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية ، بالاضافة لقطاعات الطاقة المتجددة رياح وطاقة شمسية  ومجال  الهيدروجين الاخضر ".

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