محمد رحيم وأحمد إبراهيم يحتفلان بعيد ميلاد محمد حماقى باستاد القاهرة

احتفل الملحن محمد رحيم بعيد ميلاد المطرب محمد حماقى بصحبة الملحن احمد إبراهيم وذلك بحفل حماقى الذى يقام حاليا فى استاذ القاهرة بالصالة المغطاه.

ويحيي محمد حماقي فعاليات حفل ختام مؤتمر "كلاي ماكس" أو "القمة" بحضور عدد من المشاهير في مجال الفن والرياضة والإعلام والذين يتوافدون على مدى الثلاثة أيام التي تقام خلالها فعاليات المؤتمر، إضافة إلى الإعداد لمفاجأة خاصة لحماقي احتفالا بألبومه الجديد " يا فاتني" .

محمد حماقى

يذكر أن الفنان محمد حماقي وجه الشكر لجمهوره ومتابعيه على رسائل التهنئة بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “شكراً لكل اللي هنوني في عيد ميلادي؛ اتبسطت جداً برسايلكم وتعليقاتكم”.

محمد حماقى

وفى شهر أكتوبر الماضي، حقق ألبوم “يا فاتني” نجاحا كبيرا فور طرحه عبر المنصات الموسيقى ومازال يحقق نسب استماعات عالية و يتصدر التريند في أنحاء الوطن العربي .

ويضم الألبوم ١٧ أغنية من أبرزهم “يا فاتنى، لو هتسيب، مقدرتش أنسى، عرض مستمر، تك ،زيها مين”.

وكان محمد حماقي طرح مؤخرا ألبومه الجديد "يافاتني" وحقق من خلاله نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف منصات الأغاني.

أغنية ودينا بعيد لـ محمد حماقي

من جهة أخرى، حققت أغنية "ودينا بعيد" لـ الفنان محمد حماقي، نجاحا كبيرا، حيث تخطت نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

“ودينا بعيد ” كلمات: تامر حسين، وألحان: محمد النادي، وتوزيع وميكس: أحمد إبراهيم ، TRS ماستر: مهندس خالد سند ستديو، جيتار: شريف فهمى، كامنجا: سعيد كمال، تأليف وتريات: سعيد كمال، تسجيل وتريات: مهندس محمد عدس، الفواصل الموسيقية: تأليف أحمد إبراهيم.

تقول كلمات الأغنية: “أنا نفسي اقولك .. كل كلام الحب في كلمة ماحدش قالها .. نفسي أوصّلّك .. فرحة قلبي اللي انت لا يمكن تتخيلها .. أنا نفسي اقولك .. كل كلام الحب في كلمة ماحدش قالها .. نفسي أوصّلّك .. فرحة قلبي اللي انت لا يمكن تتخيلها”

ودينا بعيد ودينا .. على دنيا سوا لوحدينا .. أنا وانت وبس حبيبي .. مش عايزين ناس حوالينا ..مالقيتش زيك.. في الدنيا دي يا أجمل حاجة شافتها عينيا".