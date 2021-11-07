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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبناء هالة صدقي يشاركون " ذوي القدرات الخاصة " الغناء في ملتقي مؤسسة أولادنا

هالة صدقي
هالة صدقي

تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أقيمت فعاليات المؤتمر الصحفي للملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا مساء السبت بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

جاء ذلك بحضور الفنانة هالة صدقي وهشام سليمان  والشاعر عبد الله حسن،  وانجي مشهور  وأعضاء مجس أمناء المؤسسة ،   اللواء  أحمد حمدي امين الصندوق ، ود كتور أشرف رضا نائب رئيس المؤسسة   محسن علم الدين ، أمين صندق المؤسسة، وفايزة هنداوي مدير المكتب الإعلامي للمؤسسة "د. دكتور نبيل على ماهر" و "دكتور . ريم عبد المجيد"  ورانيا جلال.
وقدمت الدكتورة ميرفت ابو عوف فعاليات المؤتمر.


في البداية تحدثت سهير عبد القادر رئيس ومؤسس الملتقى وتوجهت بالشكر للسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم للملتقى منذ بدايتة، ولكل شركاء النجاح بالملتقى و لجميع الحضور حيث يشارك بهذا العام  ٣١ دولة على أرض مصر. 

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اختيار هالة صدقي عضوا بلجنة تحكيم الملتقي الخامس لمؤسسة أولادنا


و قالت "عبد القادر" لقد  حرصنا خلال الدورات السابقة على تقديم مصر بعد ان أصبحت ارض الأحلام و نعمل من أجل إظهار إنجازات فخامة رئيس الجمهورية التي تحققت على أرض الواقع. 
و توجهت بالتحية لكل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي و الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة  والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط  وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزير السياحة د خالد عنان والهيئه المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وأضافت أنه ولأول سنة يشارك أطفال مستشفي ٥٧٣٥٧ بفقرات غنائية مع أولادنا، كما يقدم الشاعر أمير طعيمة بالإشتراك مع الملحن عمرو مصطفى مفاجأة هذا العام بأغنية لأولادنا دعمآ منهم للملتقى. 
وسوف تكون هناك مفاجأة أيضآ بحفل الافتتاح وهو إقامة فرح لإثنين من أولادنا و قام بتصميم الفستان والبدلة للحفل مصمم الأزياء هاني البحيري.

و قب كلمة سهير عبد القادر تحدثت المخرجة عطية خيري عن الفيلم الذي تم صناعة بأولادنا والذي سيتم عرضه خلال فعاليات الملتقي.


تم تحدث د. اشرف رضا عن فعاليات الفنون التشكيلية لأولادنا خلال فعاليات الملتقي
من معرض فنون أولادنا والذي يضم أعمال أولادنا التي انتجت خلال العام الماضي معرض الحرف اليدوية ومعرض التصوير الفوتوغرافي، وورشة عمل الرسوم.

ثم صعد على المنصة أعضاء لجنة التحكيم لإلتقاط صورة جماعية. و تلي ذلك بعض الفقرات الاستعراضية لأولادنا منها استعراض حلاوة شمسنا و غنية جماعية لأولادنا شاركت معهم الغناء مطربة أولادنا هديل ماجد، كما شارك أبناء الفنانة هالة صدقي  غناء أغنية "  بعنوان طول ما انتوا معانا" ،تأليف الشاعر عبد الله حسن  ألحان وتوزيع "شريف حمدان"صوليست "محمود شاهي" مكساج "محمد جودة.

يذكر أن الملتقى يقام هذا العام تحت شعار " سوا نرجع فرحتنا" ويجمع بين مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صينى، وملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة .

ومن المقرر  أن تنطلق الدورة الجديدة من الملتقى يوم 16 من شهر نوفمبر الحالي وهي دورة استثنائية يلتقي فيها  ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني ويشاركون الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لاولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم خاصة وأنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي.

ويشهد المهرجان ٢٩ دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة ، ووزارة السياحة ، ووزارة التخطيط  إضافة لوزارة الهجرة  ووزارة التضامن الاجتماعي وزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.

وزارة الثقافة هشام سليم وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة رئيس الجمهورية أبناء هالة صدقي

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