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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"الجنينة والشباك".. منطقة صناعية حرفية بأسوان

أسوان عاصمة للشباب والثقافة.. محافظ الإقليم يكشف حجم المشروعات بالمحافظة| فيديو

محافظة اسوان
محافظة اسوان

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه الرئيس عبد الفتاح السيسى  وجه بأن تكون أسوان عاصمة للشباب، و الثقافة، و الاقتصاد،مشيرا إلى أن هناك خطة استثمارية بعدما تم هيكلة قطاع الاستثمار فى المحافظة .

 

وأضاف" عطية" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة "الأولى"، أنه تم خلال الفترة الماضية تحقيق مجموعة من المشروعات الاستثمارية داخل المحافظة بقيمة 1.5 مليار جنيه موزعين على 5 مشروعات كبرى .

 

وأوضح محافظ أسوان، أنه يجرى الآن العمل على أكبر 3 مولات تجارية فى إدفو وكوم أمبو بالإضافة الى تنفيذ خريطة للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية، والمحجرية ،و السمكية، و السياحية .

 

و أكد أن محافظة أسوان تم ربطها بالبحر الأحمر من خلال شبكة الطرق التى أنشئت فلى المحافظة، منوها إلى أن هناك 27 مصنعا أعيد افتتاحهم مرة أخرى فى المنطقة الصناعية بعد غلقهم لعدة أسباب مختلفة،وهو ما حقق فرص استثمار كبيرة داخل المحافظة .

 

وتابع :" ينسق الان اوضاع 20 مصنعا، و تم إنشاء منطقة صناعية حرفية بمنطقة مصر النوبة  تسمى "الجنينة والشباك"بها 308 ورشة ومصنع.

 

وتستكمل هيئة تنمية الصعيد، برئاسة اللواء مهندس شريف أحمد صالح، جولتها بمحافظة أسوان بزيارة القرى النوبية ومدينة أبوسمبل جنوب أسوان، لتفقد عدد من المشروعات الجارية والمقرر تنفيذها على أرض عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الأفريقى.

 

وتشمل جولة وفد الهيئة، زيارة قرية توماس وعافية "قرى بحيرة ناصر"، وزيارة منطقة خور قندى "برفقة مجموعة من المستثمرين"، ثم التوجه إلى مدينة أبوسمبل برفقة مستثمرين لزيارة معبد أبوسمبل.

 

وكانت هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء مهندس شريف أحمد صالح، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وضعا أمس، حجر الأساس لأكبر مشروع لمجمع مزارع الدواجن على مساحة ألف فدان بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه حيث تم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من المشروع على مساحة 100 فدان، ويتسع هذا المشروع الحيوى لطاقة 3.6 مليون طائر في العام الواحد، مما يساهم في توفير اللحوم البيضاء للسوق المحلى ، مع تصدير كميات أخرى للمحافظات المجاورة.

 

ومن جانبه، كشف اللواء أشرف عطية عن أن هيكلة قطاع الاستثمار في المحافظة ووضع خريطة استثمارية جديدة ساهم بشكل مباشر في فتح آفاق الاستثمار بكافة المجالات حيث وصل حجم الاستثمارات خلال الفترة الحالية إلى 1.5 مليار جنيه موزعة على 5 مشروعات كبرى مما سيوفر معه الآلاف من فرص العمل للشباب الأسوانى.

 

وأكد المحافظ، بأن الخريطة الاستثمارية تستهدف الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية ، علاوة على الاستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافى ووجود شبكة للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر ، وأيضاً التنوع فى مصادر الطاقة من خلال جذب فرص استثمارية جديدة ، بجانب إطلاق يد الإستثمار في المنطقة الصناعية بالعلاقى والمنطقة الفوسفاتية بوادى هلال ، بالإضافة إلى أنه مخطط إنشاء مناطق صناعية حرفية في الجنينة والشباك بنصر النوبة وكركر بأسوان والرمادى قبلى بإدفو.

الرئيس عبد الفتاح السيسي النوبة أسوان الصعيد المنطقة الصناعية فرص العمل للشباب حجم الاستثمارات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

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