انطلاق المؤتمر الصحفي لـ مهرجان القاهرة السينمائى الدولي فى دورته الـ 43|فيديو

ميريام دغيدى: أيام القاهرة لصناعة السينما نجحت فى خلق العديد من الفرص لصناع الأفلام فى العالم العربى

قالت ميريام دغيدى مدير مهرجان أيام القاهرة لصناعة السينما، إن الدورة الرابعة لأيام القاهرة لصناعة السينما بدأت منذ 4 سنوات لدعم الصناع العرب وخلق حركة وصل وشراكة بين السينمائيين العرب والمجتمع السينمائى الدولى.

وأضافت “دغيدي” خلال كلمة لها فى المؤتمر الصحفى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 43، أن النسخ السابقة من أيام القاهرة لصناعة السينما نجحت بشكل استثنائى فى خلق العديد من الفرص لصناع الأفلام فى العالم العربى .

وأوضحت مدير “أيام القاهرة لصناعة السينما”، أن أيام القاهرة لصناعة السينما هذا العام تثبت نجاحها فى كسب ثقة ،لافتة إلى أن المؤشر الحقيقي للنجاح هو استقطاب أهم مخرجين ومنتجين وموزعين عالميين و جذب أهم المنصات للمشاركة فى الدورة الـ 43 للمهرجان السينمائي العام الحالى.

وانطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بـ مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، للإعلان عن تفاصيل الدورة 43 التي تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

وتم الكشف عن البوستر الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي هذا العام وكشف محمد حفظي رئيس المهرجان عن تفاصيله في المؤتمر.

موعد مهرجان القاهرة السينمائي 2021

وقرر المهرجان، تقديم موعد انطلاق دورته المقبلة الـ 43، ليصبح في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021، وذلك مراعاة لمتغيرات خريطة المهرجانات العربية.

جاء ذلك بعد دراسة جيدة لخريطة المهرجانات المنتظر إقامتها خلال الفترة المقبلة، ليسمح الموعد الجديد للصحفيين وللسينمائيين العرب والأجانب بالتواجد في المهرجانات المختلفة لمشاهدة جميع الإنتاجات المتاحة وحضور وتغطية الفعاليات.

وسوف تُقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

من هو رئيس لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة السينمائي 2021

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 43، المقرر إقامتها في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، يعد أحد أبرز المخرجين العالميين، الذين حازت أعمالهم على جوائز هامة من كبرى المهرجانات الدولية.

من سيتم تكريمهم في مهرجان القاهرة السينمائي 2021 ؟

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح النجم كريم عبد العزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة الـ 43، التي تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

تدابير حضور الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء عن عدم السماح للصحفيين والإعلاميين غير الملقحين بلقاح كورونا بالحصول على بطاقة المرور لتغطية فعاليات الدورة 43 والتي تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

وأصدر المركز الصحفي للمهرجان، تنبيها للصحفيين المسجلين رسميا لتغطية الدورة المقبلة أنه وبناءً على توجيهات الجهات المختصة بجائحة كورونا، فإنه سيكون لزاما تقديم شهادة الحصول على اللقاح أو صورة منها كشرط لاستلام كارنيه المهرجان.