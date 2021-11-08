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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ست بـ 100 راجل.. حكاية أشهر سائقة ميكروباص في القليوبية.. شاهد

الاسطي هدي اشهر سائقة
الاسطي هدي اشهر سائقة ميكروباص بالخانكة

مأساة حقيقة تعيشها الأسطى هدى عثمان محمود الشهيرة بـ "أم وحيد" أشهر سائقة ميكروباص على خط ابو زعبل – المرج  في القليوبية حيث تعمل على سيارة  ميكروباص من الفجر بسبب ظروفها الصعبة.

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التقى " صدى البلد" بالأسطى هدى لتحكى حكايتها وظروفها الصعبة وقالت اسمي هدي عثمان سائقة ومعروفة في منطقتي بمدينة الخانكة بين الجميع لأنني الوحيدة التي تعمل علي سيارة ميكروباص خط "أبو زعبل - المرج".


وأضافت الأسطى " هدى " قائلة : كنت معايا فلوس كتير وسيارة ملاكى وكنت أعمل كوافيرة لزبائني وتزوجت من رجل متزوج ولديه أولاد وبعد أن توفى بعد عشرة  27 عاما وجدت نفسى في الشارع بالملابس التي تسترني فقط  ولا أملك ثمن رغيف العيش.
وتابعت : بعد أن توفى زوجي طردني أبناؤه ووجدت نفسى في الشارع ليس لدي أي دخل من أجل العيش ففكرت في العمل كسائقة ميكروباص بعد أن عملت في أشغال كثيرة ولكن لم أفلح فيها علاوة على المضايقات التب تعرضت لها وقررت أن أدخل عالم الميكروباص وذهبت لأصحاب سيارات كثير لكن البعض رفض أن أقود سيارته وأخر واحد ذهبت إليه طلب منى أن يركب معي على خط أبو زعبل – المرج  ليتأكد من مهارتي في قيادة السيارة وبالفعل ركب معي وكان منبهر من قيادتي للميكروباص وبعدها ترك لي السيارة وأعمل عليها حتى الان منذ 6 سنوات.


وأشارت " هدى" إلى أنها تحملت نظرات كل من يشاهدها وكأنها تقوم بشيء محرم أو ترتكب خطأ يعاقب عليه القانون وكأن هذا المجتمع لا يرحم الضعفاء ولا الذي يبحث عن قوت يومه بالحلال، ولكنها لم تيأس ولم تخجل يوما من عملها كسائقة ميكروباص.


وأوضحت أن مهنة قيادة الميكروباص هي الشئ الوحيد الذي أقدر علي فعله الآن حيث أنني تجاوزت من العمر التاسعة والخمسين عاما، وليس لدي مؤهل دراسي أعمل من خلاله، وأصبحت صحتي لا تسمح لي بالخدمة في المنازل، أو العمل بأي مهنة شاقة.

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القليوبية ابو زعبل الخانكة محافظة القليوبية مدينة الخانكة سائقة ميكروباص سيارة أجرة ميكروباص

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