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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

13 نوفمبر.. تمريض القاهرة تعلن موعد بدء امتحانات الميدتيرم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن عقد امتحان " الميد تيرم " الخاص بمقرر تمريض المسنين العملي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٠ لجميع الفرق من يوم السبت الموافق ١٣ من نوفمبر حتى يوم الاثنين الموافق ١٥ من نوفمبر وذلك من الساعة ٩ صباحا وحتى ٢ ظ .

وكانت قد أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة، نظام الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الجديد  2021-2022 لطلاب الدراسات العليا .

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أشارت الدكتورة حنان فهمى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، إلى أن طلاب مرحلة الدراسات العليا ( ماجستير أول  - دكتوراه - الدبلومة ترم اول ) ، ستكون الدراسة للمواد النظرية عبر المنصة الالكترونية للكلية ، و المواد العلمية ستكون وجها لوجه بالكلية. 


ستكون الدراسة للمواد النظرية عبر المنصة الالكترونية للكلية ، و المواد العلمية ستكون وجها لوجه بالكلية.

وفى وقت سابق قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة هي الجامعة الأم العريقة التي تضم أكبر عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى عودة أكثر من ٣ مليون طالب في الجامعات المصرية سواء خاصة أو حكومية بكل المحافظات.

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