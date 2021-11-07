سيدة فيصل:طليقى بعت بلطجية صورنى عارية وخطف بنتى ويعطيها دواء لهرمونات الأنوثة

عرض برنامج " تفاصيل " المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل مأساة "سيدة من فيصل"، طلقها زوجها ورفض عودة أولادها لها، معقبة:" معايا 4 اولاد، هربت من جحيمه ومعايا أصغر اتنين فيهم".



وقالت السيدة،أنها بعد الهروب،بأطفالها والحصول على الطلاق منه ، بدأ يطاردها ويرسل لها بلطجية معقبة:"مرة بعتلى بلطجية وخطفوا ولادى تحت تهديد السلاح الأبيض وصورنى عريانة في أوضة نومى كمان".

6 أحكام قضائية



وأضافت السيدة:أنها رفعت العديد من القضايا على طليقها مؤكدة أنه صادر ضده 6 أحكام قضائية ويتهرب منها.

وأوضحت السيدة،أنها تعانى لرؤية ابنتها وابنها الصغيرين لدرجة أنها تختبئ فى حمام مدرستهما لتراهما.



وتابعت السيدة،أنها فى إحدى المرات تنكرت و رأت أبنتها، التى أكدت لها أن والدها يتعدى عليها بالضرب، ويعطيها دواء لهرمونات الأنوثة وبيشممها هيروين.