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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليونيل ميسي يهنئ تركي آل الشيخ بانتهاء فيلمه تشيللو

تركي ال الشيخ وميسي
تركي ال الشيخ وميسي

 


هنأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس  هيئة الترفيه بالسعودية روايته الخاصة " تشيللو" التي تَحولت إلى فيلم رعب بعنوان The Cello.


ونشر ليونيل ميسي، بوستر فيلمه تشيللو
عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتب "congraatulations for the film مبروك على الفيلم".

و من المعروف إن فيلم تشيللو هو قصة المستشار تركي ال الشيخ من بطولة "جيريمي آيرونز" الحائز على جائزة الأوسكار رفقة بطل سلسلة أفلام Saw الشهيرة " توبين بل"، بالإضافة إلى "غسان مسعود" ومن إخراج " دارن لين بوسمان" الذي اشتهر بإخراج أربع أفلام من سلسلة الرعب المميزة Saw.
 

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IMG-20211107-WA0060
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IMG_٢٠٢١١١٠٧_٢٢٣٨٠٣
الأرجنتيني ليونيل ميسى تهنئة تركي آل الشيخ فيلمه الجديد باريس سان جيرمان فيلم تشيللو

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