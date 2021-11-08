الهيئة العامة لتعليم الكبار: خطة واضحة للتخلص من الأمية بمصر قبل 2030

رئيس جامعة عين شمس يستعرض أهم خطوات الحصول على جائزة اليونسكو

قال الدكتور عاشور العمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن الفوز بجائزة كونفوشيوس لم يأتِ من فراغ، ولكن كان هناك خطة واضحة بين الهيئة ومؤسسات الدولة وكان الشريك الأساسي في هذه التجربة هي الجامعات المصرية وخاصة جامعة عين شمس .



وكشف الدكتور عاشور العمري خلال تصريحاته لصدي البلد عن الجهات الشريكة وهي "جامعات وزارات وهيئات حكومية القوات المسلحة امتحانات فورية جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وزارة الداخلية أحزاب سياسيةمؤسسات دينية" لافتا ان محو الأمية و تعليم الكبار واجب وطني تشترك به كل قطاعات الدولة بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص.

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار انه سوف نعلن مصر خالية من الأمية قبل 2030 لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد العمري أن مشروع محو الأمية أمن قومي ولابد من تكاتف جميع مؤسسات الدولة ويوجد تعاون مع جهات عدة في الدولة، منها التعليم العالي والشباب والرياضة والتنمية المحلية والأزهر التضامن الاجتماعي وجهات أخرى لكي تكون مصر خالية من الأمية تحقيقا لرؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور عاشور العمري أنه هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية الآن فى تغيير شكل مصر وبناء جمهورية جديدة يحظى بها المواطن المصري بحياة كريمة خالية من الفقر والجهل والمرض .



وأضاف الدكتور عاشور العمري أن كل هذا يتجسد فى كم المشروعات والمبادرات التى تحقق هذا الهدف ومن بينها مبادرة حياة كريمة والتى تركز عليها بشكل كبير الآن والقرى لافتا إلى أنه تم التعاون من مع وزارة التضامن لمحو امية مليون مواطن ضمن حياة كريمة .



وأوضح رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار أن تم محو أمية 102 ألف مواطن خلال عام واحد فقط ضمن مبادرة حياة كريمة منوها بأن الجامعات المصرية هي الاكثر من حيث المشاركة في التخلص من الامية .

وأكد الدكتور عاشور العمري، إن الدولة تقوم بالتركيز على القري من خلال مبادرة حياة كريمة من خلال رفع المستوي الثقافي و البنية التحتية و الوعي والتعليم والصحة، موضحا أن هناك توجيهات بالإعلان عن ٦ محافظات حدودية خالية من الأمية خلال عامين .

وأوضح العمري أن أكثر المحافظات أمية محافظات الصعيد وتحتل محافظة المنيا المرتبة الاولي بنسبة تتخطي 37 % .

تسلمت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني جائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الامية لعام 2021 بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، نزار حسن القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة غادة عبد الباري أمين عام اللجنة الوطنية المصرية باليونسكو،الدكتور عاشور العمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، الدكتور إسلام محمد السعيد مدير مركز تعليم الكبار - جامعة عين شمس• الدكتور اشرف محرم مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار (ASFEC) ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات



وفي هذا الإطار قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان الكثير من الجامعات تشارك بقوة في مشروع محو الامية منوها ان فوز جائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الامية لعام 2021 نتاج عامين من العمل المستمر .

واضاف رئيس جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك عقب قرار مجلس الجامعة رقم 36 لعام 2019 بالموافقة على قيام طلاب الكليات النظرية بتعليم 4 أفراد كشرط للحصول على شهادة التخرج، بالإضافة إلى إصدار حافز قدرة (250) جنيه عن كل دارس يتحرر من الأمية من هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، إلى جانب إصدار حافز قدره (50) جنيه عن كل دارس يتحرر من الأمية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات العام القادم لكل من يمحو أمية (4) دارسين مقدمة من الجامعة.

أوضح رئيس جامعة عين شمس ان جائحة كورونا، جاءت لتعزز التعاون مع هيئة تعليم الكبار باستخدام التكنولوجيا الرقمية كبديل ، كما تم أستغلال جائحة كورونا في سرعة التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الرقمية، لافتا الي دور القوافل الشاملة التي تقوم بها الجامعة في تقديم رعاية طبية شاملة الي جانب وجود محو الأمية كعنصر أساسي بالإضافة إلى تعليم الحرف البسيطة.