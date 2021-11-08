عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات قوية .. تويوتا تندرا TRD ديزرت شايس 2021 ..صور

بقدرات قوية .. تويوتا
بقدرات قوية .. تويوتا تندرا TRD ديزرت شايس 2021

خلال معرض SEMA للسيارات كشفت تويوتا الحجاب عن خططها المستقبلية الجديدة و التي كانت سيارة الصحراء المزودة بمعدات السباق "تويوتا تندرا TRD ديزرت شايس موديل 2021 " واحده منها و التي تتوفر بعتاد و قوة ميكانيكية جبارة ، تمنحها قدرة هائلة على مقاومة الطرق الصحراوية و الجبلية بصورة مذهلة.

و رغم أن تويوتا لم تكشف عن كل التفاصيل ولكن تستلهم سيارة تويوتا تندرا TRD ديزرت شايس موديل 2021 تصميمها من تندرا TRD برو 2022 المعاد تصميمها ، و حسب ما جاء في أحد المقاطع الدعائية القصيرة أنها ستضم قفص صدمات مثبت على الصندوق الخلفي و مصابيح احتياطية و إطار احتياطي و خزن وقود كبير.

بقدرات قوية .. تويوتا تندرا TRD ديزرت شايس 2021 

على مستوى حزمة التجهيزات الخارجية ، ستوفر سيارة تويوتا تندرا TRD ديزرت شايس موديل 2021 من الأمام برفع 28 مم  و مصد خلفي لامتصاص الصدمات لحماية الخزان و مصد أنبوبي أمامي لحماية المقدمة و ألواح حماية من الألمونيوم أمامية و سفلية للسيارة ، و قفل الكتروني تفاضلي و جنوط رياضية كبيرة بقياس 18 بوصة مغطاه بإطارات من نوع Falken Wildpeak بقياس 33 بوصة.

و تأتي السيارة العملاقة بنظام دفع هجين عبر محرك احتراق داخلي i-Force Max الجديد كلياً سداسي الأسطوانات V6 و بشاحن مزدوج التوربو بسعة 3500 سي سي ، ومحرك كهربائي مزود ببطارية مصنعة من النيكل والمعدن، و ناقل حركة مكون من 10 سرعات ، لتبلغ قوتها الإجمالية 437 حصان ، و عزم دوران يصل الي 790 نيوتن/متر .

تويوتا تندرا TRD ديزرت موديل 2021 TRD ديزرت شايس

ترشيحاتنا

نادر السيد: لا أعلم سبب عدم تقدير موسيماني.. وإنجازاته لا تقل عن جوزيه

زوجة تتبرع بـ جثمان زوجها لتفاجأ بـ صدمة

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

الصحة: تسجيل 903 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و65 حالة وفاة

مؤتمر "الدعوة الإسلامية" يوصي بإنشاء مواقع إلكترونية ومراكز لترجمة المؤلفات

العشري: الفوضى ضربت دفاع الزمالك في القمة.. وبن شرقي الحاضر الغائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

هاني رسلان: الأمور في إثيوبيا تزداد سوءا.. وآبي أحمد الطرف الخاسر | فيديو

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

لطفي لبيب يفجر مفاجأة بشأن اعتزاله الفن.. فيديو

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

فيديو

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ