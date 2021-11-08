بقدرات قوية .. تويوتا تندرا TRD ديزرت شايس 2021 ..صور

خلال معرض SEMA للسيارات كشفت تويوتا الحجاب عن خططها المستقبلية الجديدة و التي كانت سيارة الصحراء المزودة بمعدات السباق "تويوتا تندرا TRD ديزرت شايس موديل 2021 " واحده منها و التي تتوفر بعتاد و قوة ميكانيكية جبارة ، تمنحها قدرة هائلة على مقاومة الطرق الصحراوية و الجبلية بصورة مذهلة.

و رغم أن تويوتا لم تكشف عن كل التفاصيل ولكن تستلهم سيارة تويوتا تندرا TRD ديزرت شايس موديل 2021 تصميمها من تندرا TRD برو 2022 المعاد تصميمها ، و حسب ما جاء في أحد المقاطع الدعائية القصيرة أنها ستضم قفص صدمات مثبت على الصندوق الخلفي و مصابيح احتياطية و إطار احتياطي و خزن وقود كبير.

بقدرات قوية .. تويوتا تندرا TRD ديزرت شايس 2021

على مستوى حزمة التجهيزات الخارجية ، ستوفر سيارة تويوتا تندرا TRD ديزرت شايس موديل 2021 من الأمام برفع 28 مم و مصد خلفي لامتصاص الصدمات لحماية الخزان و مصد أنبوبي أمامي لحماية المقدمة و ألواح حماية من الألمونيوم أمامية و سفلية للسيارة ، و قفل الكتروني تفاضلي و جنوط رياضية كبيرة بقياس 18 بوصة مغطاه بإطارات من نوع Falken Wildpeak بقياس 33 بوصة.

و تأتي السيارة العملاقة بنظام دفع هجين عبر محرك احتراق داخلي i-Force Max الجديد كلياً سداسي الأسطوانات V6 و بشاحن مزدوج التوربو بسعة 3500 سي سي ، ومحرك كهربائي مزود ببطارية مصنعة من النيكل والمعدن، و ناقل حركة مكون من 10 سرعات ، لتبلغ قوتها الإجمالية 437 حصان ، و عزم دوران يصل الي 790 نيوتن/متر .