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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لرفع كفاءة الإنارة بطرق كفر شكر في القليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت الأجهزة الأمنية التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر حملة موسعة لرفع كفاءة الإنارة وذلك فى إطار توجهيات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية برفع كفاءة الإنارة واستمرار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الحملة استهدفت بذل كافة الجهود لرفع كفاءة الإنارة والخدمات من خلال مرور الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة فى شوارع وطرق المدينة وقرى الوحدات المحلية وصيانة وإصلاح الأعمدة الكهربائية وتركيب كشافات والاهتمام بالخدمات وزيادة تحسينها لراحة جميع المواطنين.


وشدد رئيس مدينة كفر شكر على ضرورة القضاء على المشكلات ورفع كفاءة خدمات المواطنين، مؤكدا أنها أهم أولوياتنا ونتابعها بصفة يومية على مدار اليوم وكذلك رفع كفاءة الإنارة بالقرى والمدينة والاستعدادات الجيد لمواجهة أى طوارئ وتقلبات جوية وأمطار فى موسم الشتاء من خلال صيانة واصلاح الأعمدة والأسلاك الكهربائية.


من ناحية أخرى نظمت مديرية الشباب والرياضة فى القليوبية مارثون لمجموعة شباب المتطوعين "شباب يدير شباب yly"، بمشاركة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتور وليد الفرماوى وكيل المديرية للشباب.


من جانبه قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب فى القليوبية أن المديرية استعدت لانطلاق ماراثون الجرى للمجموعة الشباب المتطوعين "شباب  يدير شباب yly"، حيث كانت نقطة البداية من أمام ديوان محافظة القليوبية إلى نقطة النهاية بحديقة صقلية بمنطقة الفلل ببنها وذلك في إطار خطة مكتب شباب يدير شباب بالوزارة، ووجود علم مصر بطول 50 متر لبث روح الوطنية والانتماء في نفوس الشباب.


وكانت مديرية الشباب والرياضة فى القليوبية قد اطلقت بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للتعليم العام والأزهري) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم (الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية)، مشروع الأسبوع الرياضي لتلاميذ المدارس بمحافظة القليوبية.
وجاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لتنشيط الرياضة في المجتمع وتطوير البرامج الرياضية لتلاميذ المدارس.

كفر شكر وكيل وزارة الشباب والرياضة الوحدات المحلية محافظ القليوبية خدمات المواطنين تحسين مستوى الخدمات رئيس مركز ومدينة كفر شكر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

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