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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مفاجأة للعملاء.. بي إم دبليو تؤكد إصدارها شارة M المستقلة الايقونية

بي إم دبليو M
بي إم دبليو M

 

تستعد بي ام دبليو للتنافس بقوة من خلال طرحها تشكيلة جديدة من الطرازات التي أعلنت عنها مؤخرا ولكن على راس مشاريعها  إطلاق شارة M لتكون علامة تجارية فرعية للشركة.

 

وفقا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، لا تتحفظ الشركة البافارية العريقة في  كشف تفاصيل محفظة طرازاتها المستقبلية. أعلنت بي ام دبليو بالفعل عن عدد من طرازات الأداء العالي القادمة ، مثل بي ام دبليو M3 CS و بي ام دبليو M4 CSL ، بالإضافة إلى عدد قليل من الطرز الهجينة والكهربائية بالكامل التي تعمل بالبطارية للانضمام إلى أمثال iX كروس الرائعة.

 

 في مقابلة كشف ماركوس فلاش، الرئيس السابق لشركة بي ام دبليو فرع الـM ، أن الشركة تعمل بجد على إطلاق طراز M القادم الذي تتوقع منه العلامة التجارية البافارية أن يكون رائدا.

 

في مقابلة مع منشور Auto Motor Und Sport ، ألهب "فلاش" حماس الجمهور بإعلانه عن طراز M جديد عالي الأداء والمستقل، الذي يأتي بنفس روح M1 الأيقونية، مؤكدا أنه  سينضم إلى تشكيلة بي ام دبليو في المستقبل القريب، مضيفا "حسنًا ، سيكون هناك بالتأكيد طراز M المستقل مرة أخرى". ولكن لم يوضح ما إذا كانت الـM سيارة رياضية حقيقية مثل M1 أم شيء مختلف تمامًا، فلا يزال لدينا وقت طويل لنكتشف خصائص الطراز المنتظر.

 

أوضح فلاش: "جوهر علامتنا التجارية لا يزال خاص بالأداء العالي على الطريق وسيارات السباق، ومع ذلك، نريد أيضًا الاحتفاظ بالعملاء الذين يحبون التمتع بالرفاهية الأخاذة. مع طراز بي ام دبليو M8 ومشتقاته ، نجحنا بالفعل في بعض الحالات ومازلنا نطور من أدائنا لنقدم الأفضل للعملاء". 

مع ظهور تقارير إخبارية متداولة منذ 2019 عن طراز M الرائد المستقل لأول مرة، صرح فلاش في ذلك الوقت "ليس بالضرورة أن تكون سيارة خارقة بمحرك متوسط، ولكن بالتأكيد ستكون مختلفة عن كل ما يقدم في السوق، نحن نسعى للتميز والاختلاف".

 

كشفت الصور التجسسية والتفاصيل المسربة أن بي ام دبليو تعمل بالفعل على سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من فئة الـ M، والتي ستظهر لأول مرة في 29 نوفمبر. تقول التقارير أن هذه الـ SUV ستكون "السيارة الرئيسية لـشارة M" ، وتزأر بقوة 700 حصان و من المقرر أن تبدأ في الانطلاق بشوارع سبارتانبورج بولاية ساوث كارولينا حيث يقع مصنع بي ام دبليو في وقت ما من العام المقبل.

بي إم دبليو شارة M بي ام دبليو M3 CS بي ام دبليو M4 CSL بي إم دبليو M8

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