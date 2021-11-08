تابعة لـ حماس.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة باتجاه البحر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه اعترض طائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس" تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه البحر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على حساب وزارة الدفاع على موقع تويتر: "قبل وقت قصير، عبرت طائرة دون طيار تابعة لمنظمة حماس، البحر وتم اعتراضها".

وأضاف: "تتبعت وحدة المراقبة الجوية الطائرة المسيرة طوال الحادث".

وتابع: " سيستمر جيش الدفاع الإسرائيلي في حماية أجواء دولة إسرائيل وسكانها"

وأعلن الجيش الإسرائيلي عدة مرات خلال العام الجاري، إسقاط طائرات مسيّرة تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّه "في شكل استثنائي، وبعد تحذيرات موضعية ومعلومات استخبارية، الجيش الإسرائيلي قرر إغلاق مواقع ومحاور محاذية للسياج الحدودي مع قطاع غزة".

ونشر موقع "مكور ريشون" الإسرائيلي،أنّه "في ضوء تهديدات حماس، الجيش الإسرائيلي يرفع حال التأهب في الجنوب عند الحدود مع قطاع غزة".