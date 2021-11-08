رئيس البرلمان العربي: حريصون على إنجاح مبادرة الرئيس السيسي "اتكلم عربي"

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (اتكلم عربي)، مؤكدا حرص البرلمان على المساهمة في إنجاح هذه المبادرة الرئاسية الهامة، التي تمثل خطوة نوعية غير مسبوقة في تعزيز الاهتمام والحفاظ على اللغة العربية وهويتها لما تمثله من أبعاد قومية.

جاء ذلك الاجتماع التشاوري الذي عقده العسومي، مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، عبر تطبيق "زووم"، حيث اتفقا على تنظيم ندوة مشتركة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر، على هامش معرض (إكسبو دبي 2020) بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي".

وأشار العسومي - في بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم /الاثنين/ - إلى أهمية تعميم مبادرة (اتكلم عربي) على مستوى الدول العربية، خاصة أن الاهتمام باللغة العربية يأتي في مقدمة أولويات البرلمان العربي لما لها من بعد قومي عربي.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج أهمية تنظيم فعالية عربية بالشراكة مع البرلمان العربي لدعم اللغة العربية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، مؤكدة أن هذه الفعالية ستكون بداية انطلاقة لمبادرة الرئيس السيسي على المستوى العربي، وستكون خطوة أولى للتعاون مع البرلمان العربي في هذا المجال، سوف تتبعها خطوات أخرى.