الكعب المتحني والشباك العذراء.. مدحت شلبي المثير للجدل يواجه أزمة جديدة| القصة الكاملة

ينتظر الإيقاف الخامس

لا ينفك مدحت شلبي المعلق والإعلامي، على إثارة الجدل كل فترة بتعليقاته وتصريحاته المثيرة للجدل والتي كان آخرها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، قرر استدعاء المعلق الرياضي مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز والتي كان من بينها تعليقه قائلا: "زغلول معلول وكعب محني".



وقالت النقابة في بيان لها، إن هذا بعد تفريغ التعليق على المباراة من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة والشكاوى ضده في هذا الصدد.

وحقق الأهلي الفوز على مُضيفه الزمالك بنتيجة 5-3 خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة الماضي، على ملعب استاد القاهرة في إطار الجولة 3 من الدوري الممتاز لكرة القدم.



وأوضحت نقابة الإعلاميين، أنَّ قرار الاستدعاء يأتي بعد تفريغ التعليق على المباراة من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة، ومما قدم من شكاوى ضده في هذا الصدد على خلفية تعليقه على مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك.

وكانت إدارة نادي الزمالك، اتخذت قرارا بتقديم شكوى ضد الإعلامي مدحت شلبي، مهمة اياة بالتحيز ضد الأبيض، خلال تعليقه على المباراة، إضافة إلى تقديم شكوى أخرى لشركة تذكرتي بسبب ما وصفوه بتعليقات خارجة من جمهور الأهلي.



وقال حسن لبيب رئيس اللجنة التكلفة بإدارة الزمالك، إنه يجب مناقشة التجاوزات التي صاحبت تنظيم مباراة القمة 123، التي لمسها الجميع، خاصة أن مدحت شلبي اعتاد تحميس جماهير الأهلي بتعليقاته، سواء ضد لاعبي الزمالك أو مدربيه.



وذكرت شكوى الزمالك بعض مصطلحات مدحت شلبي أثناء المباراة، منها "ده كعب افترا، كعب متحني قبل الماتش يا سولية، محتاجين أكلة حرشة محشي حمام أو كفتة وكباب، كل الطرق تؤدي إلى مرمى أبو جبل"، وهو ما اعتبرته إدارة الزمالك سخرية من النادي الأبيض.

هل يتم إيقاف شلبي للمرة الخامسة؟؟

وقد يتسبب تعليق مدحت شلبي على مباراة الأهلي والزمالك، في إيقافه للمرة الخامسة، حال انتهت تحقيقات نقابة الإعلاميين بإدانته من خلال بعض الجمل والعبارات التي استخدمها في التعليق على مباراة القمة مساء الجمعة الماضي، إذ كشفت مصادر مسؤولة بالنقابة عن أن تقرير لجنة الرصد جاء في 20 صفحة تضمنت العبارات والجمل التي قالها شلبي خلال لقاء القمة الأخيرة.

وجرى إيقاف مدحت شلبي 4 مرات سابقة؛ جاءت الواقعة الأولى في عام 2018، حيث صدر قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف برنامج «مساء بيراميدز» الذي يقدمه مدحت شلبي على قناة «بيراميدز» لمدة أسبوعين، وحينها تضمن القرار إحالة مدحت شلبي مقدم البرنامج للتحقيق بنقابة الإعلاميين بسبب المخالفات الإعلامية التي شابت عددا من حلقات برنامجه.

وكانت الواقعة الثانية لإيقاف مدحت شلبي في شهر أبريل من عام 2019، عندما أوصت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي حينها، بوقف المعلق مدحت شلبي عن التعليق على المباريات حتى نهاية الموسم، حيث جاء في تقرير اللجنة أن المعلق الرياضي تلفّظ بألفاظ لا يجب أنّ تخرج من معلق كبير مثله، خاصة عقب إحراز علي جبر لاعب بيراميدز هدفا في مرمى الزمالك، قائلًا: «هدف في الشباك العذراء، ولا خلي العذراء دي ليوم الخميس، وهو يوم زفاف علي جبر».



وجاء ثالث إيقاف بسبب تعليق مدحت شلبي على مباراة الأهلي والزمالك، بحسب تقرير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تغطية أحداث مباراة القمة رقم 120، والتي تعود إلى أغسطس 2020، وأكد المجلس في تقريره حينها أنه رصد مخالفات على لسان المعلق مدحت شلبي، تمثلت في تهكم وسخرية المعلق على سقوط حارس مرمى الزمالك بعد إحراز فريق الزمالك للهدف الثالث، وقال شلبي: «عندنا عادات عربية غريبة، أول لما فرقتنا تكسب حارس المرمى يقول آه يا رجلي آه يا رأسي، قال يعنى بيهّبط الفرقة الثانية.. فيلم عربي هابط من أفلام الأبيض والأسود».



وكانت الواقعة الرابعة التي تسببت في أزمة لمدحت شلبي حديثه عن التفويت، وهو ما تعاملت معه مجموعة قنوات «أون تايم سبورتس»، سريعا بإيقاف ظهور الإعلامي مدحت شلبي، وقال مدحت شلبي عبر فيديو على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»: «لم أوجه كلامي إلى جماهير الأهلي أو الزمالك أو أي نادٍ، لكنني أوجه حديثي لكل منصة إعلامية تتحدث في قضية التفويت»، وجاء بيان المجموعة مؤكدًا أن قرارها جاء انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف وترسيخا لمبدأ احترام كل أطياف جماهير كرة القدم المصرية، فقد قررت الإدارة وقفه".