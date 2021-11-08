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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بورسعيد يفتتح فاعليات يوم الهندسة .. صور

رئيس جامعة بورسعيد
رئيس جامعة بورسعيد لدى افتتاحه يوم الهندسة

افتتح الدكتور  أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد اليوم الاثنين  فاعليات يوم هندسة بورسعيد النسخة الثانية عشر وبحضور المهندس عمرو عثمان نائبا عن  اللواء  عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

شهد تنظيم يوم هندسة بورسعيد مشاركة اكثر من 100 منظم متطوع من الكلية ما بين طالب وخريج وهيئة معاونة.

وحضر فاعليات اليوم عدد كبير من رجال الصناعة فى بورسعيد وعدد من محافظات مصر بجانب المهندسين والمهتمين وذلك لعرض مشاريع التخرج والعديد من الابتكارات من كل الجامعات المصرية المشاركة

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ويعتبر هذا الحدث السنوي العلمي الصناعي الكبير بجامعة بورسعيد هو أكبر وأهم حدث هندسي على صعيد الجامعات المصرية كونه يمثل رؤية لمستقبل جديد تقوم على التعاون بين قطاع الصناعة والجامعة و تحفيز الجيل الجديد من المهندسين لتطوير المشروعات الهندسية وحلقة وصل بين الجامعة والمجتمع من خلال رؤية تخدم المجتمع المصري

وأشار الدكتور حسن محمد حسن عميد كلية هندسة بورسعيد والدكتورة هبة عبد العاطي منسق اليوم على حرص برنامج يوم هندسة بورسعيد على إقامة العديد من المحاضرات القيمة في مختلف المجالات الهندسية والصناعية والتي تصب جميعها في تلاحم التعليم والصناعة لتخرج لنا مزيد من الأفكار والمشروعات التي تخدم المجتمع.

وخلال كلمته رحب رئيس جامعة بورسعيد بمشاركة المهندس عمرو عثمان نائبا عن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كما رحب  بالحضور جميعا من  رجال الصناعة ورعاة اليوم و الطلاب صناع هذا الحدث الكبير

اسرد رئيس جامعة بورسعيد بالتعريف بأهم ما تم إنجازه بجامعة بورسعيد خلال هذه المرحلة من عمر الجامعة لافتا إلى ان تشهد الجامعة الأن اكثر من اثنى عشر مشروع إنشائي كبير وبداية لتفعيل عمل كلية العلاج الطبيعي وقطع شوطا كبيرا في المستشفى الجامعي التى ستبدأ فى تشغيل العيادات الخارجية قريبا و كلية الهندسة بالجامعة على الجودة والاعتماد

وقدم رئيس جامعة بورسعيد الشكر لكل القائمين على يوم هندسة بورسعيد ذلك الحدث الكبير ومقدما الشكر لعميد كلية الهندسة والدكتورة منسق اليوم والطلاب منظمي هذا العرس الهندسي الصناعي الكبير

هذا وشهدت فاعليات اليوم توزيع رئيس الجامعة الدروع على الشركات الراعية ليوم هندسة ومقدرا مشاركتهم البناءة وحرصهم على ربط التعليم العالي وخاصة الهندسي بالصناعة وسوق العمل.

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