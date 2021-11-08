غلق 6 عيادات تدار بدون ترخيص في البحيرة

حملات مرورية

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام لمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة الصحية بالنوبارية وجهاز النوبارية الجديدة، حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بالنوبارية.

غلق ٦ عيادات تدار بدون ترخيص فى البحيرة





- المرور على عيادة عظام تدار بدون ترخيص وتم استصدار قرار غلق بحقها.



- المرور على ٢ معمل تحاليل مرخصة ولكن تلاحظ من خلال المرور بهما وجود بعض المخالفات منها انتهاء تعاقد المحرقة والنفايات الطبية وتم تسجيل المخالفة وتم التنبيه عليهم بتلاقي تلك المخالفات.



- المرور على ٥ عيادات طبية خاصة تشمل تخصصات اسنان واطفال وتغذية ونساء وتوليد وجميعهم غير مرخصة وتم استصدار قرارات غلق بحقهما.



- المرور علي ٢ عياد أشعة واطفال مرخصة ولكن تلاحظ بهما بعض المخالفات مثل عدم اتباع الإجراءات الاحترازية وانتهاء عقد المحرقة والنفايات وعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوي وتم التنبيه عليهم بتلافي تلك المخالفات.