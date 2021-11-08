معيط: أفراد وزارة المالية تحولوا لمسئولي إدارة مخاطر بسبب كورونا

أكد الدكتور محند معيط، وزير المالية، أن العالم يرى أن مصر أنجزت الكثير خلال الآونة الأخيرة، على الرغم مما يواجهه العالم من أزمات اقتصادية كبرى بسبب جائحة كورونا.

وأضاف "معيط" خلال كلمته بلقاء جمعية رجال الأعمال، أن أفراد وزارة المالية تحولوا لمسئولي إدارة مخاطر، لمواجهة الصعاب الراهنة وتلك الظروف الاستثنائية.

وأوضح أن مصر بات لها مصداقية أمام العالم، بعد الالتزام والوفاء بالتعهدات الدولية، أمام البنك الدولي، إضافة للاداء الجيد للاقتصاد خلال السنوات الماضية، توازيا مع المشروعات القومية الكبرى.

وأشار معيط خلال كلمته، ما قمنا به جعلنا نسير أسرع من المشكلات، بل وقمنا بحل العديد من المشكلات من جذورها، وقمنا بذلك بالفعل وانجزنا كثيرا رغم الصعاب.

واختتم وزير المالية كلمته، أنه للأسف عانى الجميع من جائحة كورونا، وهي أزمات ليس لنا بها يد، ويتوجب علينا مواجهتها.